Bezetting Schiphol gepland door Greenpeace: "Schiphol kan borst natmaken voor Protestival”

SCHIPHOL - Greenpeace wil op zaterdag 14 december Schiphol bezetten. De milieuorganisatie gaat een centrale plek op de luchthaven claimen om een zogenaamd 'Protestival' te houden. De keuze om een illegaal festival op Schiphol te houden viel na een actie-verkiezing die Greenpeace onder haar sympathisanten hield.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Greenpeace had haar achterban drie weken de tijd gegeven om een actie te kiezen. Een meerderheid koos voor het 'Protestival' dat op zaterdag 14 december moet plaatsvinden, boven een bezetting van Lelystad Airport en een sta-actie. Bij de laatste optie was het de bedoeling dat deelnemers de operatie op Schiphol zouden verstoren door te weigeren te gaan zitten, bijvoorbeeld in een vliegtuig. Volgens Greenpeace hebben 16.865 mensen gestemd.

Lees ook: Greenpeace bereidt bezetting Schiphol voor: publiek mag kiezen hoe

Dewi Zloch van Greenpeace vindt het tijd om "grote vervuiler Schiphol wakker te schudden met een actie waar ze niet omheen kunnen." Zloch: "Hiermee pakken wij ons podium in het hart van de vervuiling om van Schiphol een klimaatplan te eisen. Ons doel is niet om de reizigers te hinderen, maar om Schiphol op hun impact aan te spreken. Want op de vraag hoe we de klimaatcrisis gaan stoppen met zo’n plofvliegveld, blijft Schiphol akelig stil."

Klimaatplan

Schiphol is het niet eens met de claim dat de luchthaven zich stil houdt op het vlak van verduurzaming en zegt dat er wel degelijk een klimaatplan is. Zo doet de luchthaven onder andere mee aan het actieplan 'Slim en Duurzaam' dat de uitstoot in 2030 met 11 procent moet hebben teruggebracht.

Boeren

Behalve bij Greenpeace, leeft het idee van een bezetting van Schiphol ook bij actievoerende boeren. In een appje dat vorige week tijdens het boerenprotest in Den Haag de ronde ging, viel te lezen dat de boeren vinden dat niet zij, maar Schiphol het grootste probleem is in de stikstofcrisis. Die bezetting zou dan op dinsdag 29 oktober moeten plaatsvinden. Schiphol liet toen direct weten dat de boeren bij hen aan het verkeerde adres zouden zijn.