Greenpeace bereidt bezetting Schiphol voor: publiek mag kiezen hoe

SCHIPHOL - Greenpeace wil binnenkort actievoeren op Schiphol of Lelystad Airport. Tot nu toe zijn de demonstraties bescheiden en publieksvriendelijk geweest, met flyer-acties en spandoeken. De milieuorganisatie wil nu een stap verder gaan door een deel van Schiphol te bezetten, in vliegtuigen en bij gates weigeren te gaan zitten of op Lelystad Airport te gaan kamperen. De achterban van Greenpeace mag online op een van de acties stemmen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Greenpeace wil met deze manier van actievoeren zoveel mogelijk mensen mobiliseren. "Onze toekomst ligt onder vuur en grote vervuiler Schiphol heeft geen klimaatplan om de CO2-uitstoot van het vliegverkeer aan te pakken,” meent Dewi Zlocht van Greenpeace. Volgens Schiphol is er wel degelijk een klimaatplan. Zo doet de luchthaven mee aan het actieplan 'Slim en Duurzaam' dat de uitstoot in 2030 met 11 procent moet hebben teruggebracht.

Lees ook: Protest Greenpeace voor de deur van hoofdkantoor Schiphol

Om druk op de ketel te zetten heeft Greenpeace een actie-verkiezing gelanceerd. Het publiek mag bijvoorbeeld kiezen voor een 'Protestival' op Schiphol. "Schiphol wordt omgetoverd tot festivalterrein. Door binnen een centrale plek te claimen kan Schiphol Group letterlijk niet om de actie heen. De bezoekers van het festival zijn niet van plan om snel uit te checken", meldt Greenpeace.

Groeten uit Lelystad

Men kan ook kiezen voor een actie waarbij opgestaan wordt op een plek waar dat niet gewenst is, zoals in het vliegtuig. De derde optie is de kampeeractie 'Groeten uit Lelystad' op Lelystad Airport: "De mogelijkheden van een leegstaand vliegveld zijn eindeloos. Waar gekampeerd wordt, kan niet ingechecked worden. Deze camping is 'here to stay'."

Vorige week woensdag protesteerde Greenpeace voor de deur van het hoofdkantoor van Schiphol Group. Vrijwilligers hielden een groot spandoek vast en deelden flyers uit (artikel gaat verder onder de video):



Volgens Greenpeace waren er tijdens meerdere brainstormsessies tweeduizend ideeën verzameld. Uiteindelijk bleven de drie bovengenoemde acties over. Sympathisanten kunnen tot en met 6 oktober op de website van Greenpeace stemmen.