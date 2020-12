Schiphol vrijdag in 'lockdown' door Extinction Rebellion

SCHIPHOL - Actievoerders van Extinction Rebellion gaan vrijdag de toegang tot de terminals van Schiphol blokkeren. De luchthaven moet volgens de klimaatactivisten op slot vanwege 'de voorkeursbehandeling van Schiphol in de coronacrisis'. Ze zijn het niet eens met de 'algehele uitzonderingspositie van de luchtvaart.'

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wat Extinction Rebellion betreft gaat Schiphol voorgoed in 'lockdown'. "Zo mag Schiphol de stikstofnormen blijven overschrijden, hoeft zij geen milieuvergunningen aan te vragen en wordt er geen belasting op kerosine geheven", aldus de activisten. Ze zijn tegen de miljardenlening die KLM krijgt om de crisis te overleven en vinden dat Schiphol niet mag groeien in het aantal vluchten.

Lijm

Extinction Rebellion roept de actievoerders op om stevige lijm mee te nemen. Die is symbolisch bedoeld, voor beleid van overheid dat volgens de groep kapot is. In werkelijkheid smeren de activisten bij hun blokkades lijm op hun handen en plakken die op de grond om een ontruiming te bemoeilijken.

Vliegverbod

Veel ogen zijn de afgelopen dagen al gericht op Schiphol. De drukte in terminals bij incheckbalies en paspoortcontrole zorgt nogal wat ophef. Bijna de hele Tweede Kamer heeft op initiatief van D66 Kamervragen gesteld over de situatie op Schiphol. Ze willen van premier Rutte weten wat het kabinet gaat doen om de soms overvolle terminals te voorkomen. De vragenstellers denken daarbij aan een eventueel vliegverbod.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft Schiphol en KLM op de vingers getikt. Tegen de NOS zegt ze 'boos en teleurgesteld' te zijn en verwacht dat de problemen zich niet meer zullen voordoen.