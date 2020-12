Groot deel Tweede Kamer wil opheldering van Rutte over drukte Schiphol

SCHIPHOL - Elf partijen uit de Tweede Kamer, inclusief de vier coalitiepartijen, willen opheldering van premier Rutte over de drukte op Schiphol. De afgelopen dagen duiken er steeds vaker beelden op van overvolle terminals. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer, verantwoordelijk voor de openbare orde op Schiphol, heeft gewaarschuwd voor een toename van de drukte.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De toenemende drukte is volgens Schuurmans deels te verklaren door de extra controles die de Koninklijke Marechaussee moet uitvoeren. De grenswachten hebben het drukker vanwege de verplichte gezondheidsverklaringen en met het deel van de reizigers dat een negatieve coronatestuitslag bij zich moet hebben. Daardoor lopen de wachtijden met name op als meerdere vliegtuigen tegelijk aankomen.

Op initiatief van D66 hebben de vier coalitiepartijen en zeven oppositiepartijen Kamervragen gesteld aan premier Rutte, minister Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar aanleiding van berichtgeving op NH Nieuws. Ze willen opheldering over de aanpak van het kabinet, de veiligheidsregio en Schiphol om de overvolle terminals te voorkomen.

Geërgerd

Vrijwel de hele Kamer heeft zich geërgerd aan de beelden op sociale media van honderden wachtende overstappers bij de paspoortcontrole. Burgemeester Schuurmans is er niet gerust op dat de rijen voorkomen kunnen worden met het oog op de extra controles en de drukkere kerstperiode. Schiphol heeft meer personeel ingezet en werkzaamheden opgeschort om ruimte te creëren.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil ook weten welke reizigers noodzakelijke reizen maken en wie alleen op Schiphol komt om, ondanks het negatieve reisadvies, op vakantie te gaan. Sinds vandaag staat de hele wereld op oranje. Sommige gebieden hebben code rood vanwege conflicten en oorlog. Ondanks het reisadvies stond Vertrekhal 2 vanochtend weer vol met passagiers voor de vlucht naar Curaçao.

Vliegverbod

De Kamer vraagt zich ook af of het kabinet een vliegverbod overweegt en wat het doet om niet-noodzakelijke reizen te ontmoedigen. Ook willen ze weten of de XL-teststraat op de luchthaven toegankelijk wordt voor reizigers en Schipholmedewerkers. Die zijn momenteel zonder klachten niet welkom in de teststraat.