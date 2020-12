Schiphol blijft open, maar 'funshoppen' is ook daar niet mogelijk

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Net als in de rest van Nederland blijven de noodzakelijke winkels, zoals supermarkten, apotheken en drogisterijen op Schiphol open. Verder gaan alle zaken op de luchthaven dicht. Voor Schiphol blijft gelden dat in het beveiligde gebied restaurants, cafés en business class-lounges open kunnen blijven. Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer worden verkocht.

Drukke piekuren

Ondanks de harde lockdown in Nederland moeten reizigers zich schrap zetten voor een aantal drukke piekuren op Schiphol. Vanaf morgen is het voor passagiers uit risicogebieden buiten de Europese Unie verplicht een negatieve testuitslag bij zich te hebben. Bovendien moeten alle reizigers een gezondheidsverklaring op zak hebben. Beide documenten moeten met het paspoort worden gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee.

Vollere vluchten

De plotselinge piekmomenten worden volgens Schiphol veroorzaakt door vollere vluchten die tegelijk aankomen. Het is extra druk door reizigers die tijdens de kerstperiode bij hun familie willen zijn en via Schiphol overstappen. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer heeft het kabinet gevraagd om meer grenswachten van de marechaussee. Schiphol zet meer personeel in voor crowdcontrol en werkzaamheden in de terminal die de doorstroming in de weg zitten zijn opgeschort.

Minister-president Mark Rutte riep Nederlanders vanavond op geen niet-noodzakelijke reizen te boeken tot half maart. Dat dringende advies gold eerst tot half januari.