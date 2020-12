Ook vliegverbod voor Zuid-Afrika, twee vluchten KLM 'leeg' terug naar Schiphol

SCHIPHOL - Het kabinet stelt opnieuw een vliegverbod in. Sinds 21.00 uur zijn passagiersvluchten uit Zuid-Afrika voorlopig niet welkom op Schiphol vanwege een zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus. KLM moet daardoor de passagiers van twee vluchten die morgenochtend op Schiphol zouden aankomen achterlaten in Johannesburg en Kaapstad.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het vliegverbod geldt vooralsnog tot 1 januari 2021.

Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) drong vanochtend bij het kabinet aan op het vliegverbod. Hij wilde dat Nederland in navolging van Duitsland en Zwitserland vandaag nog alle passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika voorlopig zou weren. Rond middernacht zouden twee Boeing 777's van KLM vanuit Johannesburg en Kaapstad terug naar Schiphol vliegen. "Voor die tijd moet het duidelijk zijn", zei Paternotte tegen NH Nieuws.

Zuid-Afrika is het tweede land dat een vliegverbod krijgt van Nederland. Sinds gisteren mogen geen reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland worden toegelaten. Inmiddels hebben tientallen landen zo'n verbod voor het Verenigd Koninkrijk ingesteld.

'Leeg' terug

De twee vluchten van KLM zullen 'leeg' terugkeren naar Nederland. Net als met de vluchten van het Verenigd Koninkrijk naar Schiphol kan KLM nog wel vracht in de toestellen meenemen, maar moeten de passagiers achter blijven.

"Goed dat het kabinet vandaag nog heeft gehandeld. Met een vaccin is zicht is dit niet het moment om onnodige risico's te nemen met de verspreiding van het virus", laat Jan Paternotte aan NH Nieuws weten. "De volgende stap is nu contact leggen met reizigers die de afgelopen weken uit Zuid-Afrika zijn gekomen en te zien of er import van de variant van het virus heeft plaatsgevonden."

Voor de gestrande passagiers stelt Paternotte repatriëringsvluchten voor, waarbij iedere reiziger minimaal twee coronatests moet laten afnemen. Voor D66 is het van groot belang dat de passagiers eerst dubbel getest worden, voordat ze meegaan met de speciale vluchten. De kosten van de repatriëring moeten voor rekening van de passagiers komen, vindt het Kamerlid.

Verplicht testen op Schiphol

"Risico op verspreiding kan fors beperkt worden als het kabinet werk maakt van voorstel D66 en VVD om voor elke reiziger een negatieve test verplicht te maken voordat ze naar Nederland reizen, bij voorkeur met de mogelijkheid voor Nederlanders om bij aankomst op Schiphol een test af te laten nemen", aldus Paternotte.