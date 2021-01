Stern (20) openhartig over mentale problemen: "Door corona ervaar ik angst"

ALKMAAR - Het ging eigenlijk hartstikke goed met de 20-jarige Stern Apperloo uit Alkmaar: hij kreeg hulp voor zijn game-verslaving en suïcidale gedachten, maar toen kwam corona om de hoek kijken. "Ik begin me weer eenzaam te voelen, een gevoel van waardeloos zijn en dan ga ik ook weer nadenken over de dood", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Stern weet waar hij om hulp kan vragen, maar weten andere jongeren dit ook? - Maaike Polder / NH Nieuws

Hij mist fysiek contact, zijn uitlaatklep, een leuke tijd met vrienden. "Waar ik na mijn stage eerst even ging poolen, wat drinken in mijn favoriete kroeg of even met vrienden chillen, heb ik nu geen moment meer om dingen van me af te zetten. En dan word ik ineens onzeker over dingen, bang en paniekerig." Vanmorgen bijvoorbeeld, vlak voor het interview met ons, begon hij ineens te twijfelen of hij het wel goed kon vertellen. "Gelukkig heb ik inmiddels wel de tools om daar wat mee te doen, omdat ik er al hulp voor heb gehad." Leeftijdsgenoten Stern merkt die gevoelens niet alleen bij zichzelf, ook zijn leeftijdsgenoten dealen ermee. "Veel van mijn vrienden voelen zich nutteloos, hebben moeite met uit bed komen, zijn gedemotiveerd. En ik ken ook veel leeftijdsgenoten die zijn gestopt met school", aldus Stern. Bekijk hier het hele interview van Stern met NH Nieuws, waarin ook jeudgzorgmedewerker Mike van der Velde zijn zorgen uitspreekt over het isolement waar jongeren in terecht komen:

Stern openhartig over zijn mentale problemen - NH Nieuws

Van der Velde vindt dat de huidige maatregelen voor jongeren niet doordacht zijn voor hun mentale gesteldheid. "Juist die eenzaamheid is een katalysator voor bijvoorbeeld zelfverwonding en suicidale gedachten. We moeten daar echt iets mee, met zijn allen." Stern vindt vooral dat jongeren vergeten worden met de huidige maatregelen, zeker nu de avondklok wordt ingevoerd. "Dat ene wandelingetje 's avonds was mijn uitlaatklep. Ik snap best dat we om de ouderen moeten denken, maar je bent maar één keer twintig."

Hulpsite Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0900-0113.

Van der Velde hoopt dat de jongerencentra open kunnen om contact te maken - Maaike Polder / NH Nieuws

