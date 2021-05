'SocialBoost' gestart om jeugd uit te dagen in het leven en depressies tegen te gaan

Meer jongeren snijden zichzelf, hebben suïcidale gedachten of kampen met een eetstoornis en de coronacrisis lijkt hun psychische problemen alleen maar te versterken. MEE & de Wering is daarom eind april in Alkmaar en de BUCH-gemeenten gestart met een project om jongeren meer zin in het leven te geven. Den Helder volgt deze maand.

Adobe Stock

Uit een landelijk rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uit maart bleek al dat er grote problemen zijn bij de Jeugd-GGZ. Er zijn lange wachtlijsten en het aantal jongeren dat (acuut) psychische hulpverlening nodig heeft, neemt toe. De coronacrisis lijkt hierin mee te spelen. In Noord-Holland is dat ook duidelijk te merken, staat in het rapport. Dwangvoedingen Zo is in de provincie een stijging te zien van het aantal 12- tot 18-jarigen met suïcidale gedachten en pogingen. 'Hierbij valt de toename van 12- en 13-jarigen op.' Er is niet alleen meer acute psychische hulp nodig, ook de ernst van de meldingen neemt toe. 'Dat is onder andere zichtbaar in de toename van het aantal jeugdigen dat dwangvoedingen nodig heeft.' De gemeente Den Helder zegt eveneens een toename van aanmeldingen voor de Jeugd-GGZ te zien, 'en met name ook crisis en spoedzaken waarbij automutilatie en suïcidaliteit een rol speelt'. Ze legt uit: "Hierdoor worden de wachttijden voor de reguliere aanmeldingen langer, omdat deze zaken onder crisis / spoed vallen en direct worden opgepakt. Opvallend is verder een toename van eetstoornissen bij meisjes. Dit vraagt ook om extra inzet van de organisaties omdat dit zeer complexe problematiek is die normaal gesproken niet in de huidige omvang op speelt. Uitgestelde hulp kan leiden tot escalatie en de-escalatie." Tekst gaat verder onder het informatieblok.

Gezond leven De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig. Maar hoe gaat de Noord-Hollander daarmee om? Bekijk hier al onze verhalen omtrent gezondheid en de afleveringen van het programma Noord-Holland Beweegt.

De 20-jarige Stern uit Alkmaar vertelde begin dit jaar aan NH Nieuws dat hij door de coronacrisis weer bang en paniekerig werd. "Alles gaat door in mijn leven. Mijn school gaat door, mijn werk gaat door: alle dingen die mij stress geven en die ik moet doen, die gaan door. Maar al mijn uitlaatkleppen, zoals sporten, uitgaan, met vrienden chillen, dat gaat nu niet door." Sommigen zien daadwerkelijk geen uitweg meer, zoals de 14-jarige Pepijn uit Amsterdam die het niet meer zag zitten en in januari overleed. "De lockdownmaatregelen verteerde hij slecht", schreven zijn ouders later, "hij miste contact en structuur. Hij zocht iets dat spannend was, maar waarvan zijn overmoedige puberbrein de consequenties niet kon overzien." Duwtje Om jongeren een positief duwtje in de rug te geven, zijn maatschappelijk werkers vorige maand in Alkmaar en de vier BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) gestart met het project SocialBoost. Den Helder sluit er deze maand bij aan. Hierbij krijgen 50 jongeren opdrachten en masterclasses die ze met een ander of in groepjes kunnen doen. In de acht weken dat het project duurt, komen thema's aan bod als duurzaamheid, sport en bewegen en andere culturen. De jongeren, tussen 14 en 27 jaar, gaan hiervoor bijvoorbeeld gezamenlijk koken of de buurt opknappen. Daarnaast zijn er vier masterclasses en is er elke dag een 'energyboost' door een appje van de coach met een leuke opdracht. Het moet ze wat meer uitdaging bieden in het leven en tegelijkertijd kunnen ze een geldprijs winnen. De Helderse wethouder Pieter Kos is enthousiast over het project: "We hebben met jongeren enorm veel kracht in huis. Soms is het nodig ze een zetje te geven zodat ze erachter komen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ik ben blij dat we dit mogelijk kunnen maken." GGZ Noord-Holland Noord is gevraagd om lokale cijfers van de huidige situatie bij de Jeugd-GGZ, maar gaf aan hier niet aan mee te willen werken. Het zou een vertekend beeld geven, vond ze, aangezien ze niet de enige aanbieder is van psychische hulpverlening bij jongeren.