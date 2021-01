Dood Pepijn (14) maakt problemen jongeren in lockdown pijnlijk duidelijk

AMSTERDAM - Op 16 januari overleed de 14-jarige Pepijn Remmers aan de gevolgen van een koolmonoxidevergiftiging in combinatie met drugs. In een brief laten zijn ouders weten dat Pepijn veel moeite had met de coronamaatregelen, zoals het online onderwijs.

Pepijn werd vorige week gevonden in een tentje net buiten de ring in Amsterdam-Noord. "Alles wees erop dat hij een tripje wilde maken. Nog één keer dat gelukzalige gevoel meemaken, en daar eens goed voor is gaan liggen," schrijven zijn ouders in een brief. "Waarschijnlijk heeft hij een pilletje genomen, het briketje aangestoken en is gaan liggen. Hij is in een roes gegleden, de koolstofmonoxide heeft stil en ongemerkt zijn werk gedaan."

Lockdown

In de brief, waarin de ouders van Pepijn schrijven over zijn overlijden en de periode daarvoor, is te lezen dat Pepijn erg veel moeite had met het online onderwijs. "Aanvankelijk juichte hij de eerste lockdown toe, omdat hij veel vrijheid kreeg. Maar al snel bekoelde dat enthousiasme. Hij miste zijn vrienden. Hij kon het niet opbrengen om uren achter een pc te zitten voor onderwijs, zonder directe aansturing."

Volgens zijn ouders was het niet meer mogelijk voor Pepijn om zijn schoolwerk te bolwerken. Eind september gaf hij aan dat het misschien het beste was om een nieuwe school te zoeken. In die tijd begon hij met blowen.