Krachttraining houd je gezond

Presentator Sjoerd Hilarius wil dat 65-plussers uit de provincie gezond en fit blijven. In de vierde aflevering van de tv-serie ‘Noord-Holland Beweegt’ brengt hij inwoners uit Hilversum daarom in beweging. Sjoerd doet zelfs oefeningen met een sinaasappel. Kan hij de krachttraining aan?

Gezond leven

De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig. Hoe gaat de Noord-Hollander daarmee om? Bekijk hier al onze verhalen omtrent gezondheid en de afleveringen van het programma Noord-Holland Beweegt.