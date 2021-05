Tim Knol organiseerde wandeltochten voor fans: "Waar het kon speelden we liedjes"

In 2019 begon hij met wandelen. "Ik had erg ongezond geleefd de jaren hiervoor. In de muziek is het makkelijk er is overal drank en slecht eten onderweg", vertelt Tim Knol. "Ik heb er geen moment spijt van, maar ik werd dertig en voelde me slecht, zwaar en slecht in mijn vel, letterlijk en figuurlijk. Ik ben toen gaan afvallen en begon met wandelen."

Hij bleek het wandelen leuk te vinden en de kilo's vlogen er af. "Er kwam een moment dat ik echt begon te genieten van het wandelen. De tijd vliegt als je wandelt." Het wandelen zorgde er ook voor dat het mentaal beter ging. "Ik krijg dingen beter op een rijtje en krijg goede ideeën." Zo kwam hij ook op het idee om met fans te gaan wandelen. "Vanaf 1 juni mochten we spelen voor 30 mensen, dat is niet erg veel, maar wandelen met 30 mensen kan natuurlijk ook." Hij nam zijn gitaar mee en daar waar ruimte was begon hij te spelen.

Veel leden

Hoewel het wandelen nu niet door kan gaan vanwege de lockdown, is het wandelen voor hem een blijvertje. "Ik had nooit gedacht dat ik een wandelclub had met 1.700 leden", zegt hij. "Nu zijn we andere leuke dingen aan het doen zoals het maken van een wandelblaadje." De zanger werd een stuk gezonder en voelde zich een stuk beter. Daaruit kwam het nieuwe nummer nummer Lightyears Better voort.

