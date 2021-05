Jongeren ontwerpen eigen chillplek 'The Spot': "Het wordt ontzettend gaaf"

"Als je te oud bent voor de wipkip of de schommel is er in Heiloo niet veel te beleven", volgens jongerenwerker Maarten van der Molen. Een groep jongeren is daarom opgestaan om hun eigen chillplek te creëren. 'The Spot' moet een plek worden waar de oudere jeugd lekker kan hangen en hun energie kwijt kan.

De nieuwe chill- en sportplek komt naast sporthal Het Vennewater. Het idee is dat er voor iedereen wat te doen is. Een skatebaan scoorde hoog op het wensenlijstje dus die komt er sowieso. Maar ook kan je er schaken, voetballen, basketballen, fitnessen of zelf een spel bedenken.

Sinds oktober werken twintig enthousiaste jongeren van 14 tot 20 jaar, samen met de jongerenwerker en buurtsportcoach, aan project The Spot. De groep heeft inspiratie opgedaan op verschillende plekken in Nederland. Er is vervolgens een wensenlijst gemaakt en diverse bedrijven hebben aan de groep gepresenteerd wat zij kunnen realiseren.

De jongeren moeten uiteindelijk ook de financiering rondkrijgen om de chillplek te realiseren. Om alle dromen waar te maken is er 170.000 euro nodig. Tot nu toe is er ruim 3.000 euro opgehaald. "We zijn eerst bij familie en kennissen langs gegaan met de vraag of ze willen doneren", vertelt Sjoerd Groothuis. "We gaan ook langs bij bedrijven om te vragen of ze ons willen sponsoren."

Meer beweging

Het doel van The Spot is ook om jongeren te motiveren vaker naar buiten te gaan om te bewegen. "Ik zit nu thuis en ik sport wel, maar dat wordt op een gegeven moment erg saai. Als dit er is zou ik veel meer gaan sporten. En ook met vrienden afspreken. Het motiveert om meer te bewegen", aldus Delphine Schooneman.

"Het unieke aan dit project is dat we jongeren van het begin tot het einde laten meedenken over hoe The Spot eruit moeten komen te zien", vertelt jongerenwerker Van der Molen. "Het is uiteindelijk hun plek. Ik ben wel trots om te zien hoe gedreven ze zijn. Ze gaan er echt helemaal voor, dat vind ik waanzinnig."