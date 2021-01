Ook Winter Games voor Alkmaarse jongeren om 'coronaverveling' tegen te gaan

ALKMAAR - Om jongeren wat om handen te geven tijdens de coronalockdown organiseert Alkmaar Sport vanaf maandag twee weken lang Winter Games. Op doordeweekse dagen kan er aan het eind van de middag in de wijken Daalmeer en De Mare onder begeleiding van sportregisseurs gratis gesport worden.

Alkmaarse jongeren tussen de 13 en 17 jaar zijn alle dagen, op donderdag na, welkom op het Cruyff Court in Daalmeer en de Krajicek Playground in De Mare. Basketbal en korfbal zijn de sporten die op het menu staan, en daarvoor is ook de samenwerking gezocht met de sportverenigingen Celeritas en Alkmaar Guardians.

Kijk op de website van Alkmaar Sport voor data en tijdstippen. Aanmelden voor de Games is niet nodig.