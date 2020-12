Nederland gaat vijf weken op slot, dit zijn de maatregelen

NOORD-HOLLAND - Premier Mark Rutte heeft zojuist in een toespraak nieuwe, ingrijpende maatregelen aangekondigd. Onder meer scholen, winkels en niet-medische contactberoepen moeten de deuren sluiten. De maatregelen gelden tot in ieder geval 19 januari. Op 12 januari volgt een volgende persconferentie over de situatie na 19 januari.

De nieuwe maatregelen lekten vandaag al uit, valt ook te lezen in dit liveblog. Net als in het voorjaar gaat Nederland in een lockdown. De regels zijn dit keer een stuk strenger dan tijdens de 'intelligente' lockdown. Ook toen sprak premier Rutte het land toe vanuit het Torentje in Den Haag. "We moeten terug naar de situatie van het voorjaar", zei hij.

In zeven punten lichtte premier Rutte de maatregelen toe. Als eerste noemde hij het sluiten van de basis- en middelbare scholen en universiteiten. Ook de kinderopvang gaat dicht. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen worden uitzonderingen gemaakt.

Vanaf morgen gaan bijna alle publiek toegankelijke ruimtes dicht. Niet alleen de doorstroomlocaties zoals musea, theaters en pretparken, maar ook niet-essentiële winkels en alle binnensportruimten zoals sportscholen en sauna's.

Niet-medische contactberoepen zoals de kapper, moeten ook de deuren sluiten. Winkels die levensmiddelen verkopen, blijven wel open. Er zijn wel enkele uitzonderingen; bij bouwmarkten mogen spullen afgehaald worden. Ook bibliotheken blijven open om boeken af te halen. Buurtcentra mogen activiteiten voor kwetsbare groepen blijven organiseren.

Bezoek

"We moeten het aantal contacten flink beperken. Het virus springt veel te vaak over", zei Rutte. Daarom geldt vanaf morgen dat buiten nog maar een groepsgrootte van twee is toegstaan.

Per dag mogen er maximaal twee mensen op bezoek komen - kinderen onder de dertien jaar niet meegerekend. Met kerst mag er iemand extra op bezoek komen, dan mogen mensen thuis drie gasten ontvangen.

Verder geldt er een dringend advies om het aantal reizen te beperken. "Ga alleen op pad als dat noodzakelijk is. Reizen naar het buitenland wordt afgeraden tot half maart." Het kabinet gaat ook aan buurlanden vragen om het reizen naar Nederland te ontmoedigen.

Met elkaar en voor elkaar

Premier Rutte sloot zijn toespraak hoopvol af. "Komende weken komt het aan op onze veerkracht. Blijf geduldig, ook naar elkaar. We komen hier doorheen met elkaar en voor elkaar."

Bekijk hieronder de toespraak van premier Rutte terug.