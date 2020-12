Teylers Museum baalt van nieuwe sluiting maar begrijpt het wel

Scharloo begrijpt dat musea waarschijnlijk ook moeten sluiten, vanwege de oplopende coronabesmettingen. "We zouden het enorm jammer vinden, omdat we begin november ook al een sluiting aan de broek hebben gehad, en we hebben een heel goed lopende tentoonstelling. Ik begrijp nu dat er buitengewoon drastische maatregelen worden overwogen, als winkels dicht gaan kan ik er wel begrip voor opbrengen dat wij ook dicht moeten."

Eerder genomen maatregelen

Musea moesten eerder al maatregelen treffen, zoals het werken met tijdsloten. "Het blijft erg jammer, we hebben heel veel maatregelen getroffen zodat het echt wel veilig bij ons is. Er mogen maar een beperkt aantal mensen het museum in, iedereen moet natuurlijk zijn handen desinfecteren en het museumcafé is al heel lang dicht. Er zijn niet veel manieren waarop je besmet kan worden, denk ik."

Het Teylers Museum heeft op dit moment een tentoonstelling van de Engelse schilder John Constable. "Door de tentoonstelling zitten veel van onze tijden gewoon vol. Binnen de beperkingen, ging het juist heel goed."

Vanuit het eerste steunpakket voor cultuur heeft het museum geld ontvangen waardoor het niet direct in ernstige financiële problemen komt. "Maar het moet natuurlijk niet te lang duren, anders gebeuren er wel rare dingen met het museum. Als we maanden dicht gaan, weet ik ook niet precies hoe we het moeten regelen."