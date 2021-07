Noord-Holland Beweegt: afstappen blijft gevaarlijk voor oudere fietser

Veel ouderen vallen bij het op- en afstappen van hun fiets. De 76-jarige Ger Roosendaal uit Amsterdam durft hierdoor niet meer te fietsen. Lopend - met zijn fiets aan de hand - gaat hij naar de fietsenmaker. “Ik krijg mijn been er niet meer overheen, die stang is te hoog”, zegt hij in het tv-programma ‘Noord-Holland Beweegt’. Gelukkig heeft fietsenmaker Mike Voers een oplossing.