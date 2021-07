Noord-Holland Beweegt: tips voor mooie fietsroutes

Veel Nederlanders kiezen voor een fietsvakantie in Noord-Holland. Daarnaast maken zo’n 330.000 inwoners minstens één keer per week een fietstocht in de provincie. Maar waar vind je mooie fietsroutes? René Rood uit Haarlem geeft hiervoor een goede tip in het tv-programma 'Noord-Holland Beweegt'.