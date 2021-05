Hoogleraar Erik Scherder geen voorstander van hybride werken: "We zitten de hele dag"

Een steeds groter deel van de thuiswerkende Nederlanders verwacht ook na de coronacrisis deels vanuit huis te blijven werken. Dat blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dit zogenaamde hybride werken is een zorgelijke ontwikkeling, vindt hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en vreest voor een achteruitgang van de gezondheid, doordat er minder bewogen wordt tijdens het thuiswerken.

Ook in Noord-Holland werken veel mensen vanuit huis. Eerdere cijfers van het RIVM tonen aan dat de regio's Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek voorop lopen met een percentage thuiswerkers van ruim 75 procent. Onderzoek van het KiM laat zien dat van het landelijk aantal thuiswerkers, circa 48 procent, erover nadenkt na corona vaker thuis te werken. Tegelijkertijd werden er in de maand januari meer fysieke en psychische klachten ervaren dan in de maanden daarvoor. "Ongeveer 5,3 miljoen mensen overlijden er per jaar aan ziektes gerelateerd aan te weinig lichaamsbeweging. Denk hierbij aan diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten. Dezelfde mensen die aan dit soort ziektes overlijden, liggen nu ook op de IC", valt er te lezen.

Werkgevers hebben de afgelopen tijd nagedacht om lichaamsbeweging onder werktijd te promoten. Zo heeft Erik Huizer, CEO van Géant, dat nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken in heel Europa met elkaar verbindt en samenwerking mogelijk maakt, 'walks en talks' in het leven geroepen: een-op-een een uurtje wandelen met collega’s. "Het dwingt mensen te bewegen en zorgt voor contact." Samen Vitaal Bij Omring, een zorginstelling met haar wortels in West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en op Texel, zorgen ze vanuit het programma Samen Vitaal dat thuiswerkers op afstand digitale cursussen kunnen volgen om zo goed mogelijk in beweging te blijven. Zo bieden zij sinds vorig jaar december online sportactiviteiten aan, zoals wekelijks een yogales. Ook loopt er momenteel een zesweeks personal trainingsprogramma, waarbij iedere week een andere training onder begeleiding van professionele sporters wordt aangeboden. Omring is zelfs (thuis)werkgever van 2020 geworden.

Scherder is de ambassadeur van de NH Nieuws-themamaand en volgens hem is het enorm belangrijk dat ook een omgeving, zoals het werk, hierin meebeweegt. Hij benadrukt dat sporten, zeker nu, als eerste prioriteit moet worden gezien. "We zitten de hele dag en hebben daardoor een zwakker afweersysteem. Mensen moeten zich bewust worden van het belang van sporten en hier ook met elkaar over in gesprek gaan", vertelt hij aan NH Nieuws. Voldoende beweging verhoogt volgens Scherder namelijk de weerstand, productiviteit en creativiteit. Bovendien vermindert het stress. Daarnaast stimuleert het de aanmaak van nieuwe hersencellen. Bij Omring proberen ze er in ieder geval alles aan te doen zoveel mogelijk faciliterende activiteiten aan te bieden. "Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers met plezier naar hun werk komen en lekker in hun vel zitten. Zowel op het werk als daarbuiten."