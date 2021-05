Nergens zoveel overgewicht als in Den Helder: "Gedragsaanpassing duurt jaren"

Obesitas is overal een probleem, maar in Den Helder het meest van de hele provincie. Meer dan de helft van de Helderse volwassenen heeft namelijk (ernstig) overgewicht. Om dat cijfer omlaag te krijgen, is de stad in 2016 begonnen met een campagne om kinderen en jongeren een gezondere leefstijl aan te leren. "Maar het zal echt een aantal jaren duren voor een gedragsverandering zichtbaar is", weet JOGG-regisseur Tanja Ites.

Er wordt hierbij met name ingezet op de jeugd. Zo zorgt Ites met haar team ervoor dat er meer watertappunten komen, dat de kantines op scholen gezonder eten verkopen en ze proberen kinderen uit te dagen meer te bewegen. "Ons doel is om gezond gedrag te stimuleren door middel van een gezonde omgeving."

"De JOGG-aanpak bestaat sinds 2012 en richt zich niet zo zeer op het verhelpen maar vooral op het voorkomen van overgewicht", vertelt Ites. "Samen met onze partners proberen we de omgeving gezonder te maken. Ons doel daarbij is dat de overgewichtcijfers hierdoor een tijdje stabiliseren en het allermooist is als ze op den duur naar beneden gaan."

Beroepsonderwijs aan Zee, Lyceum aan Zee en het Linie College hadden in het schooljaar 2019-2020 een gouden schaal gekregen, Mavo aan Zee een zilveren schaal. Dit schooljaar hebben ze alle vier nog geen schaal . "Corona is de grootste boosdoener", zegt Heleen Schuit van het Voedingscentrum. "Scholen zijn lang dicht geweest en toen ze opengingen, bleef de kantine vaak dicht of had die een beperkt assortiment. De meeste scholen hebben wel de ambitie om het straks weer op te pakken. Ze vinden het fijner om de schaal pas weer aan te vragen als de schoolkantine weer in bedrijf is."

Daarnaast is er de gezonde school-aanpak, die ook voor basisscholen geldt. Er zijn in Den Helder drie basisscholen en één middelbare school voor speciaal onderwijs die officieel een Gezonde School zijn met een of meer themacertificaten (waaronder voeding en sport).

Om scholen te stimuleren gezonder eten aan te bieden aan de kinderen, heeft het Voedingscentrum de gezonde kantine in het leven geroepen. Met schalen (zilver-goud-ideaal) wordt aangeduid hoe gezond een kantine is, geen schaal is minder/ongezond.

De GGD werft hiervoor een jeugdverpleegkundige die een speciale training gaat volgen. Diegene onderzoekt de oorzaken van het overgewicht en coacht het gezin waar ze hulp kan gebruiken. "Belangrijk is dat het gezin zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen houdt."

Deze maand is de gemeente Den Helder gestart met een nieuwe aanpak om kinderen met overgewicht en gezinnen te ondersteunen. "Deze aanpak is anders dan eerdere aanpakken tegen overgewicht, omdat er samengewerkt wordt met professionals uit het medisch domein én met professionals uit het sociaal domein", aldus de GGD.

De coronacrisis komt ook hier om de hoek kijken. Ites merkt dat mensen moeite hebben te blijven bewegen en gezond te blijven eten. Door corona kunnen ze minder fysieke bijeenkomsten organiseren. "Maar we proberen wel om juist nu extra activiteiten voor kinderen op te zetten, en we merken ook dat ze het leuk vinden om weer te sporten."

Maar ze ontkomen niet aan de ouders: ouderparticipatie wordt steeds belangrijker. Ites: "Denk aan kookworkshops. Er is geen ouder die het slecht voorheeft met zijn of haar kind. Het is mooi als je hen mee kunt nemen hierin, want zij willen ook het beste. Ze weten alleen soms niet hoe."

Gezondheidsmonitor

Elke vier jaar doet de GGD onderzoek naar de gezondheid van de Nederlanders. Het laatste onderzoek komt uit 2016. De cijfers van de nieuwe gezondheidsmonitor 2020 worden in september bekendgemaakt.

Uit de gezondheidsmonitor van 2016 bleek dat 57,7 procent van de volwassenen in Den Helder kampt met (ernstig) overgewicht. Dat is een duidelijke stijging met vier jaar eerder: toen was 51,8 procent van de volwassenen te zwaar. Het aantal gevallen van obesitas steeg van 15,7 procent in 2012 naar 18,2 procent in 2016. Ook zit Den Helder hiermee ruim boven het provinciaal en landelijk gemiddelde.

Bij de ouderen in Den Helder is het niet veel beter gesteld. Hoewel minder mensen iets te zwaar zijn, zijn er wel veel meer mensen bijgekomen met ernstig overgewicht. Dat aantal steeg ruim zes procent van 12,3 procent in 2012 naar 18,9 procent in 2016. Dit terwijl het aantal gevallen van 'matig overgewicht' slechts met 2,4 procent was gedaald. In totaal was vijf jaar geleden maar liefst 61,3 procent van de ouderen in Den Helder te zwaar.

In 2019 verscheen de Gezondheidsmonitor Jeugd waarin tweede- en vierdeklassers van de middelbare scholen vragenlijsten hadden ingevuld. Daaruit bleek dat 14,2 procent van de jongeren in Den Helder kampte met (ernstig) overgewicht. Van de jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar heeft 23,9 procent overgewicht of kampt met obesitas.