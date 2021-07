Sporten met warm weer? Hier moet je op letten

“Het is een warme dag en we gaan vandaag weer lekker bewegen”, zegt presentator Sjoerd Hilarius, terwijl hij zich insmeert met zonnebrandcrème. Hij wil niet verbranden, maar vraagt zich af waar je nog meer op moet letten als je wil sporten met warm weer. Sportinstructeur Olga Does geeft antwoord in het tv-programma ‘Noord-Holland Beweegt’.