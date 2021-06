Noord-Holland Beweegt: zo fiets je veilig met een zware boodschappentas

De Haarlemse Daphne Huysse had als middelbare scholier een mandje voorop haar vouwfiets. “Daar zat mijn schooltas vol boeken in”, vertelt ze in het tv-programma Noord-Holland Beweegt. Het mandje was veel te zwaar, ze kon haar stuur niet altijd recht houden. Gelukkig heeft ze nu een veilige manier gevonden om zware boodschappen met haar fiets te vervoeren.