Noord-Holland NL V Noord-Holland Beweegt: zo kom je van je zitvlees af

Het aantal uren dat 65-plussers zittend doorbrengen neemt toe, dat blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Sport. Uit het onderzoek blijkt dat 65-plussers gemiddeld meer dan 8 uur per dag zitten en dat is niet gezond. Sportinstructeur Raymond Laan motiveert mensen om in beweging te komen.

In de vijfde aflevering van de tv-serie 'Noord-Holland Beweegt' laat hij samen met presentator Sjoerd Hilarius zien hoe je met behulp van een stoel leuke oefeningen kunt doen. Fietstip De fietstip van deze week komt van Bart uit Bovenkarspel. Hij is al in de 80, maar maakt nog dagelijks een fietsrondje. Zijn tip is: "Probeer meerdere fietsen voordat je er eentje koopt." Hij fietst zelf nog iedere dag. "Lekker in de buitenlucht, en je kop leg maken."

Gezond leven De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig. Hoe gaat de Noord-Hollander daarmee om? Bekijk hier al onze verhalen omtrent gezondheid en de afleveringen van het programma Noord-Holland Beweegt.