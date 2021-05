Deze bloedfanatieke gamers zijn supergezond bezig: "Mentaal vraagt het heel veel"

Hij krijgt het nogal vaak te horen, de jonge gamer Boyd Veenstra uit Purmerend. "Dikke mensen die de hele dag achter hun computer stom aan het gamen zijn." Dat is het beeld wat veel mensen van e-sports hebben. Toch is dat stereotype allang niet meer van toepassing. Professioneel gamen is sport steeds meer aan het benaderen.

Een onderzoek van de Sportuniversiteit van Keulen onderstreepte dat vorig jaar nog eens. Er werden ruim duizend e-sporters onderzocht. Ruim 95% van hen bleek een goede tot uitstekende gezondheid te hebben. Zo werd er ruim voldoende gesport om het lange zitten tijdens het spelen te compenseren.

Uur gamen, twintig minuten bewegen

Dat verbaast Mike de Jongh niet. De operationeel manager bij de H20 Esports Campus in Purmerend heeft het ook als stelregel als er jeugd komt gamen in de daarvoor bestemde hal: één uur gamen is twintig minuten bewegen. "Dan is het niet zo dat we na een uur iedereen achter de computer weghalen, maar na maximaal drie uur wordt er wel verwacht dat er gewoon een uur wordt gesport."