Forse stijging personal trainers: wie wil kan zich zo inschrijven

Het aantal personal trainers is enorm gestegen. In vijf jaar tijd is het aantal meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het gaat om een vrij beroep, dat betekent dat je ook zonder diploma's en ervaring personal trainer kan worden. Niet iedereen is daar blij mee.

"Het aanbod van personal trainers is groot, maar er is ook veel vraag vanuit de markt", legt Ronald Wouters van NL Actief uit, de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Corona heeft volgens hem bij de politiek en de consument het bewustzijn rondom gezondheid en vitaliteit vergroot. Cijfers van de Kamer van Koophandel tonen aan dat er een stijgende lijn is in het aantal personal training bedrijven dat zich inschrijft. Waar op 1 januari 2016 in Noord-Holland nog 628 bedrijven bij de KvK waren geregistreerd, waren het er begin dit jaar 1189. Dat is een toename van circa 89 procent in vijf jaar tijd. Beoordelen op betrouwbaarheid Door die forse stijging in het aantal personal trainers, is het volgens Wouters voor de consument steeds moeilijker te beoordelen of je te maken hebt met een professional of niet. Het is in Nederland namelijk een vrij beroep, iedereen mag personal trainer worden zonder opleiding. "Maar het beroep vraagt om kennis van anatomie, de mentale aspecten…, noem maar op", zegt hij. Volgens Martijn Ploeger, eigenaar en hoofdcoach bij sportschool Team Victrix in Alkmaar, gaat de kwaliteit van de branche hiermee behoorlijk achteruit. Ondernemers die wel veel tijd en geld investeren om goede personal trainers aan te nemen, vallen volgens hem door het grote aanbod in het niet. "Maar wij hebben bijvoorbeeld een heel team van trainers. Wij zoeken de juiste persoon bij de juiste klant."

Om de consument beter wegwijs te maken in de grote hoeveelheid aan personal trainers, is de branchevereniging met een eigen BIG-register gestart. Registratie kost niets, maar de personal trainer moet aantonen de juiste diploma’s en ervaring te hebben. "Dat wordt getoetst onder onze verantwoordelijkheid", zegt Wouters. BIG-register onnodig Op de website van NL Actief worden ook de kwalificaties van de trainers getoond. Bijvoorbeeld mensen met expertise op het gebied van obesitas. Bianca Vermeulen is hardloop-personal trainer in Haarlem. Een BIG-register vindt zij niet nodig. Het tonen van een diploma, in haar geval een certificaat van personal trainer opleiding EFAA., is volgens Vermeulen voldoende. "Belangrijker is dat iemand bij de coach past. Een register zegt niets, alleen maar dat iemand een diploma heeft." Ploeger ziet liever dat NOC*NSF, een ledenorganisatie met 93 aangesloten sportorganisaties meer controle houdt op de kwaliteitsnormen. Maar de enige echte oplossing is volgens hem dat personal trainer een beschermd beroep wordt. "Je leert mensen niet alleen bewegen. Je moet ook om kunnen gaan met de mentale klachten."

Verantwoording van de cijfers door de KvK Personal coaching, al dan niet in de sport, is geen branche in de activiteiten-hierarchie zoals de KvK die kent. Er is dus gezocht op woorden in de activiteitenomschrijving. Hierbij gelden drie voorwaarden: 'personal', 'coach' of 'train' moet voorkomen (dus ook trainer, training, coachen). 'Sport', 'fitnes', 'hardlo', of 'bootcamp', moet voorkomen. Of de activiteitscode moet beginnen met 9 (dit is de sector sport). Dat laatste moet bijvoorbeeld mensen die persoonlijke coaching op het gebied van boekhouden of andere gebieden uitsluiten. Al kan het natuurlijk ook teveel wegfilteren. De absolute aantallen zijn wat onzeker en zal eerder een onderschatting zijn.