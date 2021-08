Noord-Holland Beweegt: Bert verwerkt echtscheiding op de fiets

"Na mijn echtscheiding zat ik in de lappenmand. Ik ging fietsen en voelde mij beter", vertelt de 75-jarige Bert Sitters in het tv-programma ‘Noord-Holland Beweegt’. Inmiddels fietst hij dagelijks door het drukke Amsterdam. Terwijl de auto’s om hem heen toeteren en voetgangers append over het fietspad lopen, geeft Bert in alle rust tips om veilig door onze hoofdstad te fietsen.