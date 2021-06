Noord-Holland Beweegt: veiligheid op de fiets

Fietsers die een helm dragen, hebben bij een ongeval 60 procent minder kans op ernstig hoofdletsel. Dat meldt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De 76-jarige Jeanne Mooij uit Heemskerk kan hierover meepraten. "Ik had na mijn val een zware hersenschudding en daar heb ik tot op de dag van vandaag last van", vertelt ze in het tv-programma Noord-Holland Beweegt.