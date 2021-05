"Een oudere man uit Den Helder werd aangereden door een auto die achter hem reed: hij was op slag dood", vertelt Jannie van de Tol (77) in het tv-programma Noord-Holland Beweegt. "Dat ongeluk was voor mij de aanleiding om een fietsspiegel te nemen. Als je ouder wordt, dan word je stijver en is achterom kijken lastiger. Sinds ik zo’n spiegel heb, zie ik precies wat er achter mij gebeurt. Het is een stuk veiliger."

"Met een fietsspiegel had mijn buurman nog geleefd" - NH Nieuws

Het verhaal van Jannie van de Tol is geen uitzondering. Sinds 25 jaar vallen er meer dodelijke slachtoffers onder fietsers, dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De helft van het aantal verkeersdoden is 60 jaar of ouder.

Noord-Holland Beweegt Om ongelukken te voorkomen, geven ervaren fietsers in het tv-programma Noord-Holland Beweegt advies om veilig de weg op te gaan. Daarnaast trekt presentator Sjoerd Hilarius door de provincie om de inwoners in beweging te krijgen. Samen met een sportinstructeur doet hij verschillende oefeningen die u vanuit huis kunt meedoen. De eerste aflevering is opgenomen in Julianadorp, vóór de huidige coronamaatregelen. Hierin doet Sjoerd oefeningen met flesjes water en maakt hij kennis met balkongym.

