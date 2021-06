Noord-Holland Beweegt: zo kwam verpleegkundige Hans van kopzorgen af

Hans van ‘t Veen (65) werkte jarenlang als ambulanceverpleegkundige in Amsterdam. Hij zag de gevolgen van veel ongelukken en kreeg daar mentaal last van. Om dit te verwerken fietste hij met zijn vrouw naar Santiago de Compostela.

Deze fietstocht van 2.700 km deed hem goed. Nog regelmatig fietst hij langs de Amstel om tot rust te komen. Natuurlijk let hij daarbij wel op zijn veiligheid. "Ik heb een fietsspiegel, zodat ik het verkeer achter mij zie aankomen, want ik hoor niet goed", vertelt Hans in het tv-programma Noord-Holland Beweegt.