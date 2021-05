Noord-Holland NL V Hoe stress door thuiswerken het beste voorkomen kan worden

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis en loopt werk en privé makkelijker door elkaar. Dat kan de nodige stress opleveren. NH Nieuws redacteur Doris van Baar probeert in een maand tijd een gezonde thuiswerker te worden. Deze week gaat zij aan de slag met stress. Van stresspreventie-adviseur Anne-Marie Meijer uit Hoorn, kreeg zij de volgende tips mee.

Anne-Marie Meijer - Eigen bezit Anne-Marie Meijer

1. Las momenten in om niets te doen "Staar bijvoorbeeld even voor je uit en luister naar klassieke muziek", legt Anne-Marie Meijer met een praktijk in Hoorn uit. Als stress-, burn-out-, re-intergratie coach, stresspreventie adviseur en mindfulness trainer, houdt zij zich veelal met het onderwerp bezig. Ook kan het helpen om een wandelingetje te maken. "Even uit het hoofd en in je lijf. Het helpt om iets te doen dat de zintuigen prikkelt." 2. Zorg voor een duidelijk ochtend- en avondritueel "Het gaat erom dat je een bewuste overgang maakt van privé naar werk en andersom." Kleed je bijvoorbeeld aan voordat je aan het werk gaat, ruim je bureau op en ga twintig minuutjes wandelen. "Het gaat er met name om dat je niet met je badjas achter de computer gaat zitten." Mocht je ervoor kiezen een wandelingetje te maken, dan is het volgens de coach en adviseur uit Hoorn belangrijk om dat in de ochtend te doen. "Doordat je beweegt gaan er allerlei chemische reacties in het brein plaatsvinden dat ervoor zorgt dat de hersengebieden worden geactiveerd en in balans blijven." 3. Drink geen koffie achter het beeldscherm Probeer geen koffie achter het beeldscherm te drinken, maar maak er echt een momentje van om rustig de koffie te zetten en er even goed voor te zitten. "Koffiezetten haalt je namelijk uit de stroom aan informatie en zorgt ervoor dat je je zinnen kunt verzetten."

4. Verdeel je activiteiten in blokken En probeer hierbij de spoedklusjes te combineren met to do klusjes, zodat je niet non-stop heel geconcentreerd aan het werk bent. En probeer te bepalen wat prioriteit heeft en wat nog wel even kan wachten. "Dat helpt om de de energie en hersenactiviteit in balans te brengen." 5. Geef je grenzen aan en durf 'nee' te zeggen Zeker als je thuiswerkt, loopt alles door elkaar heen. Hierdoor hebben collega's soms de neiging om toch nog even na werktijd op te bellen met een bepaalde vraag. "En als je geen 'nee' zegt, vervaagt de grens voor collega's en werkgevers en ben je snel te veel en te lang aan het werk." 6. Stel deadlines voor bereikbaarheid Wanneer je vrij bent, maar toch nog even bereikbaar moet zijn, is het belangrijk om wel een duidelijke deadline voor bereikbaarheid te stellen en communiceer dat ook naar je collega's toe. "Dus bijvoorbeeld: 'Morgen ben ik vrij, maar eventueel voor dringende vragen te bereiken tot 10:00 uur."' Op die manier beperk je de tijd dat je in je vrije momenten aan het werk bent. 7. Zorg voor balans tussen energievreters en energienemers Kijk naar de dingen die je op een dag doet. Wat geeft energie en wat neemt energie. Schrijf dat op post-its. "Bijvoorbeeld de energievreters op rode blaadjes en de energiegevers op groene blaadjes. En leg deze uit op tafel. Als je tot de conclusie komt dat er meer rode dan groene blaadjes op tafel liggen, dan gaat er iets fout. Zorg dan dat je de balans weer terugvindt."