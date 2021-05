Boek moet kinderen meer leren over gezond eten: "Smaken zijn ook emoties"

Toen Daan rechten studeerde, kookte hij vaak voor vrienden. Maar bij zijn werk voor een reclamebureau kwam hij erachter dat hij het nog leuker vond om 'eetverhalen' te vertellen. En dus schreef hij de afgelopen jaren non-fictie kookboeken en maakte hij culinaire reportages.

Kinderboek

In zijn nieuwe kinderboek is 'Puck' de hoofdpersoon. Als kind was Daan zelf al geïnteresseerd in eten. "Misschien ben ik zelf wel Puck. Zij probeert in het boek haar vader te helpen in de keuken. Vroeger deed ik dat zelf ook in onze keuken in Amsterdam."

Volgens de schrijver begint gezonder eten bij de jeugd. In zijn nieuwe boek leert hij kinderen en volwassenen hoe je precies moet proeven en vooral ook wát je moet proeven. Smaken zijn namelijk veel rijker dan alleen maar een feitje volgens Daan. "Smaken zijn ook emoties, herinneringen en cultuur."

Smaakpapillen

"Ik denk dat we kinderen vaak op een belerende manier beter willen laten eten", zegt hij. Met zijn boek probeert hij dit anders te doen. Kinderen hebben meer smaakpapillen dan een volwassene, want in de loop van de jaren verliezen we onze smaak. "We krijgen als we jong zijn drie keer per dag van alles in ons mond gestopt. Maar wat bitter is en zuur, dat leren we niet en dat probeer ik met dit boek op een avontuurlijke manier te vertellen."

Maar niet alleen de kinderen lijken het boek leuk te vinden. Ouders blijken het ook te lezen voor hun plezier. "Er zitten ook lagen in die interessant zijn voor volwassenen." Want volgens de schrijver weten ook niet alle volwassenen veel over smaken en proeven.