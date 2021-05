Zo zorg je voor voldoende beweging tijdens het thuiswerken

Een speciale thuiswerk-chairsquat en opdrukken achter het bureau. Volgens Arie Boomsma gaan thuiswerken en bewegen heel goed samen. "Je gaat merken dat je de wind in de zeilen krijgt. Dan ontstaat een positief momentum." NH Nieuws-redacteur Doris van Baar probeert in een maand tijd een gezonde thuiswerker te worden. Deze tips kreeg zij van Boomsma mee:

"Stel je begint normaal gesproken rond negen uur met werken, besluit dan vanaf nu om even een rondje in de wijk te lopen", vertelt Boomsma. "Dat je echt even naar het thuiswerken toe wandelt." Het is dan meteen ook een aandachtsritueel dat je bewust helpt om de overgang te van privé naar werk te maken, benadrukt hij.

"Ik geloof in gewoontes. Motivatie komt en gaat", laat Boomsma, die een eigen sportschool in Amsterdam heeft, weten. "Als je daarop moet wachten ben je te afhankelijk van externe factoren." Het is dus belangrijk dat het in je patroon komt. Daar kun je voor zorgen door echt voor jezelf een doel te stellen, te weten waarom je meer wilt bewegen. "Wil ik meer energie, wil ik blijer zijn, wil ik minder bang hoeven zijn voor het virus, wil ik groter en sterker worden. Als je dat goed voor ogen hebt, dan kun je daar bepaalde gewoontes op aansluiten."

3. Zorg voor verplichte bewegingen

Het is altijd goed om voldoende water te drinken. Maar haal het water wel in een klein glas. "Het zorgt er namelijk voor dat je vaker moet lopen." Ook kan het volgens Boomsma helpen om de printer op een andere verdieping of in een andere ruimte te zetten. Zodat je een aantal verplichte bewegingen per dag hebt.

4. Gebruik je kantoorinterieur als fitness-apparatuur

"Zet je bureaustoel bijvoorbeeld een stuk naar achter en ga zitten en weer staan, zitten en weer staan. Dat doe je een keer of tien, vijftien. Dan heb je eigenlijk al vijftien squats te pakken." Ook is het volgens Boomsma aan te raden om je bureau te gebruiken om push ups te doen. Door in een plankhouding, met je borst tegen het bureau en je handen op schouderbreedte, jezelf steeds van het bureau af te duwen.

5. Maak grote bewegingen

"Als je zittend werk doet, is het belangrijk dat je grote bewegingen maakt tussen het thuiswerken door. Dus dat je gaat staan en even lekker met je armen gaat zwaaien of even met je schouders gaat rollen." Als je achter de laptop zit, dan zit je de hele tijd voorovergebogen. Dan maak je jezelf klein. De grote bewegingen kunnen als tegenbewegingen dienen.