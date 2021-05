Sjoerd Hilarius houdt Noord-Holland in beweging met nieuw programma

Tweederde van de 65-plussers beweegt te weinig, dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Om op deze leeftijd gezond te blijven is het belangrijk om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen. NH Nieuws wil ouderen daarbij helpen en komt met het nieuwe tv-programma Noord-Holland Beweegt.

In dit sportprogramma trekt presentator Sjoerd Hilarius door de provincie om de inwoners in beweging te krijgen. Samen met een sportinstructeur doet hij verschillende oefeningen die u vanuit huis kunt meedoen. De eerste aflevering is opgenomen in Julianadorp, voor de huidige coronamaatregelen. Hierin doet Sjoerd een oefening met een theedoek en maakt hij kennis met balkongym.

Fietsen

Het is belangrijk om in beweging te blijven en fietsen kan daarbij helpen. In Noord-Holland Beweegt geven ervaren fietsers advies om veilig de weg op te gaan. De fiets-tip van deze week komt van meneer en mevrouw Knol uit Den Helder. Zij zijn allebei boven de negentig, maar op deze hoge leeftijd weerhoudt het hen niet om op de fiets te stappen.