Wonen in West-Friesland

Een tekort aan starterswoningen, vergrijzende dorpskernen en een gemiddelde wachttijd van acht jaar voor een huurwoning: er moet dringend wat gebeuren op de West-Friese woningmarkt. De komende vijf jaar zal de woningvoorraad in West-Friesland jaarlijks met 900 woningen worden aangevuld, is beslist in het in november vastgestelde regionale woonakkoord. Dat belooft vooruitgang maar woningcorporaties houden hun zorgen: hoeveel harde plannen zijn er op korte termijn uitvoerbaar voor de gemiddeld achttienduizend West-Friezen die jaarlijks een huurwoning zoeken?