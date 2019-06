Woningzoekers in West-Friesland kunnen zich labelen als 'doorstromer' of 'spoedzoeker'

WEST-FRIESLAND - Woonmatch West-Friesland, het platform van aangeboden sociale huurwoningen, heeft een advies uitgebracht voor aanpassingen die ze aan willen brengen in hun systeem. Hiermee hopen ze dat de doorstroming van woningen gaat verbeteren en mensen meer kans van slagen hebben.

De sociale verhuurders in West-Friesland hebben in april een enquête uitgestuurd naar alle woningzoekenden in hun bestand. Zij willen de doorstroming van woningen verbeteren en daarom hebben ze gevraagd wat de mensen zelf graag anders zien. Na de analyse van alle antwoorden is een advies geschreven hoe het systeem kan worden aangepast.

Lees ook: Discussie over verdeling sociale huurwoningen: Woonmatch stelt onderzoek in

Binnen de huidige situatie is het zo dat alle woningzoekenden eigenlijk op één grote hoop worden gegooid. Woonmatch wil met de introductie van 'de spoedzoeker' en 'de doorstromer' meer kaders aanbrengen en de juiste personen toewijzen aan passende woningen.

De spoedzoeker

Naast de huidige urgentieregeling kunnen mensen zichzelf ook een label geven van 'spoedzoeker'. Een spoedzoeker wordt dit pas als deze persoon is afgekeurd voor de urgentieregeling, maar zich wel in een dusdanige moeilijke situatie bevindt.

Aan welke criteria iemand moet voldoen om dit label te krijgen, wordt de aankomende maand opgesteld. De reden waarom Woonmatch hiermee komt is omdat een grote groep ervaart dat ze nu tussen wal en schip raken, maar wel echt hulp nodig hebben. Een bepaald aantal beschikbare huizen zal voor deze mensen gelabeld worden als 'spoedzoeker-woning'. Hierdoor zou een match sneller plaats kunnen vinden.

De doorstromer

Een doorstromer kan zichzelf zo labelen als deze persoon al een sociale huurwoning heeft in West-Friesland, maar toe is aan de volgende stap in de wooncarrière. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een koppel wat in een kleine woning zit en naar een eengezinswoning wil. Met die doorstroming komt weer een woning vrij voor een starter. Door middel van dit label hoopt Woonmatch dat er een verhuistrein ontstaat en daarmee het woningaanbod toeneemt.



Pilot volgend jaar van start

De aankomende maand gaat Woonmatch de definities en eisen formuleren over wanneer iemand in aanmerking komt voor het label 'spoedzoeker' en 'doorstromer'. Daar komt vervolgens een klap op en Woonmatch hoopt per 1 januari 2020 van start te gaan met de nieuwe werkwijze.