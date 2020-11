Westfries woonakkoord: 'Mooi plan, nu nog snel bouwen'

WEST-FRIESLAND - De provincie en de Westfriese gemeentes gaven gisteren hun akkoord op het regionaal woonakkoord. De komende vijf jaar zal de woningvoorraad in West-Friesland jaarlijks met 900 woningen worden aangevuld. Dat belooft vooruitgang, maar er is ook zorg. Albert Gieling van woningcorporatie 'De Woonschakel' is kritisch, want hoeveel harde plannen zijn er op korte termijn uitvoerbaar?

AdobeStock

Van de 900 woningen die jaarlijks bijgebouwd moeten gaan worden, wordt per gemeente bepaald waar die moeten komen en op welke termijn ze gerealiseerd moeten zijn. Ook de verdeling koop- en huurwoningen wordt door de gemeente vastgesteld. Albert Gieling van de Woonschakel wil aandringen op voldoende ruimte voor sociale huurwoningen, maar ook koopwoningen in het lage segment. "Al zouden we al een derde van die 900 mogen bouwen voor sociale huur, dan zou dat in vijf jaar toch 1.500 huurwoningen kunnen betekenen. Dat zou een goede impuls geven aan de huurmarkt." Ongeveer 18.000 Westfriezen zoeken jaarlijks naar een huurwoning en bouwen is de enige sleutel om de wachttijd omlaag te krijgen. "Voor een woningzoekende duurt het altijd te lang; zij voelen de urgentie nu en niet volgend jaar."

De plannen in het akkoord zijn verdeeld in 'harde' plannen - die al in redelijk vergevorderd stadium zijn - en 'zachte' plannen. Gieling vraagt zich af of hoe snel er op korte termijn verlichting komt. "Het baart ons als woningcorporaties zorgen: over het algemeen duurt het minimaal een jaar of twee á drie voor je vanaf een plan kunt starten met bouwen. Ik ben wel benieuwd hoeveel 'harde' plannen op echt korte termijn te realiseren zijn." Ook Ramon Stoffer van de Westfriese Makelaarsvereniging is bang dat het op de korte termijn weinig verlichting geeft. "De krapte-indicator in onze regio ligt op 2.0, dat wil zeggen dat een koper keuze heeft uit twee woningen. Dat cijfer is bizar, in de crisis lag dit bijvoorbeeld op 23."

Quote "Het is goed dat de provincie nu ook de noodzaak ook ziet om actief te bouwen, maar het is wel veel te laat" Ramon Stoffer - Voorzitter NVM Noord-Holland Noord

Gek genoeg is de krapte bij nieuwbouwwoningen kleiner, legt Stoffer uit. Bij nieuwbouw is dat cijfer namelijk 5.0 en dat wil zeggen dat er minder vraag naar is. "Kopers kiezen nu niet snel voor een echte nieuwbouwwoning vanwege de wachttijd die er is voordat de woning klaar is. Deze huizen staan nu nog langer te koop." Het akkoord is daarom volgens hem goed nieuws, want iedere stok achter de deur om te bouwen is een vooruitgang, maar hij verwacht niet dat het op korte termijn verlichting brengt op de woningmarkt. "Het is goed dat de provincie nu de noodzaak ook ziet om actief te bouwen, maar het is wel veel te laat." In kleine kernen is behoefte om in eigen dorp een woning te vinden, daar kan nu moeilijk aan voldaan worden, merkt Albert Gieling. "Als ik dan zie dat er in kleine dorpen maximaal elf woningen gebouwd mogen worden, dan kunnen daar misschien drie sociale huurwoningen tussen zitten, dat kleinschalig bouwen zet geen zoden aan de dijk." 'Beleid is mooi, maar nu bouwen' Ook Stoffer benoemt dat in 'kleine plukjes' bouwen niet effectief is. Om een snelle stap te maken moet ingezet worden op een grotere wijk. Hij ervaart grote vraag naar starterswoningen en volgens hem mag die vraag van de markt wel leidender zijn. "Als ik hoor wat mensen zoeken dan is dat vaak; een klein tuintje, een schuurtje, drie slaapkamers. Maar bij gemeentes klinkt vaak het bezwaar: 'We willen niet terug naar de rijtjeswoning van de jaren 70', terwijl dat wel is waar vraag naar is." Gieling hoopt dat de bestuurders er alles gaan doen dit plan in de praktijk te brengen. "Het is goed dat partijen dezelfde visie hebben, maar de vraag is: wat gaan we er in de praktijk van zien als woningzoekende. Mooie woorden in een beleidsdocument is één, bouwen van woningen is een tweede."