Nog thuis wonen door de woningcrisis: "Twee banen en nog geen woning"

NOORD-HOLLAND - De een komt het ouderlijk huis niet uit en de ander komt er telkens weer terug. Door een te korte inschrijfduur, te weinig inkomen of enorme pech komen Noord-Hollanders moeilijk aan een woning. Dat geldt ook voor Kevin (26) en de zoon (40) van mevrouw Marcelis.

De Enkhuizense Kevin vertelt vrolijk dat hij pas vader is geworden: "Het was echt een cadeautje." Dat betekent wel dat het nu toch wel erg krap wordt bij zijn ouders thuis. Hij woont daar dus samen met zijn vriendin en hun pasgeboren kindje, maar ook zijn zusje en zijn ouders wonen in het huis.

Gelukkig heeft de sfeer er bijna niet onder te lijden: "We hebben wel eens een meningsverschil, maar we hebben het over het algemeen gezellig. Daardoor kan ik geen urgentieverklaring aanvragen."

De vrije sector is voor het beginnende gezin ook geen optie. Kevin verdient het minimumloon en de huren zijn veel te hoog. "We moeten het echt hebben van betaalbare huurwoningen, het liefst met huursubsidie."

Woningbouw

Kevin staat al sinds hij 18 is ingeschreven voor de sociale huurwoningen, maar dat is met de wachttijden van tegenwoordig eigenlijk nog maar kort. Hij vindt dat het allemaal 'rommelig' verloopt: "De woningbouw doet ook niets voor oudere gezinnen, zij zouden door moeten schuiven zodat er plek is voor starters, maar dat kan nu ook niet. Daardoor loopt het vast."

Maar er zijn ook nog een paar voordelen aan thuis wonen, vertelt Kevin: "Opa en oma vinden het heel leuk om hun kleinkind te zien opgroeien en ze willen ook wel eens oppassen."