Joost (26) woont in zijn eigen tiny house, op het erf van zijn ouders

WERVERSHOOF - Na een grote reis gemaakt te hebben, kwam voor Joost Botman (26) de volgende stap in beeld: uit huis gaan. Maar een hypotheek of huur bleek geen optie. Daarom kocht hij een eigen tiny house. Terwijl hij nu nog in de tuin van zijn ouders vertoeft, is hij bezig met de volgende stap: hij richtte woongroep Het Groene Buurtje op en is in gesprek met gemeente Medemblik over de komst van een tiny house-dorp.

"We willen er het liefst in het najaar al gaan wonen", vertelt Botman. In 'het Groene Uurtje' vergaderen de negen tiny house-liefhebbers over het plan. "We hebben een gesprek met de gemeente gehad, en die staan ervoor open."

West-Friese jongeren hebben het moeilijk door het grote woningtekort. Maar ook wanneer je zelf met een initiatief komt, moeten de handen flink uit de mouwen. De gemeente Medemblik juicht het concept toe, maar wil wel een grondig plan zien voor ze naar de vergunningen gaan kijken. "Ik ben zelf laatst al de buurt in geweest. We moeten zelf locaties zoeken en aandragen en daar vooraf ook al peilen of er draagvlak voor is", legt Joost uit.

Regen filteren tot drinkwater

Maar dat hebben ze er allemaal voor over om duurzaam en zelfvoorzienend te kunnen wonen. "Je ziet gewoon dat de wereld, de natuur en de dieren het heel zwaar heeft", redeneert de 23-jarige Fleur Lassche uit Wognum. Ze is één van de deelnemers van de woongroep. Ook voor Joost is duurzaam leven het belangrijkste aspect aan het mini-wonen. "Je vraagt je af 'wat heb ik nou echt nodig?'."

Tijdens de verbouwing van zijn huidige tiny house in de tuin van z'n ouders, legde hij een eigen riool aan. "En het belangrijkste wat ik heb toegevoegd, is dat ik zelf regenwater opvang en dat filter tot aan eindgebruik, tot je het weer kan drinken."

Het Groene Buurtje ontstaat nadat een initiatief in Hoorn een aantal jaar terug niet van de grond komt, legt Botman uit. "Degenen die echt hun tanden erin hebben gebeten, zijn nu verder gegaan in de woongroep." En dat zijn niet alleen jongeren die smachten naar een stek. Fleur: "We zijn een hele gemêleerde groep. Ik ben de jongste en de oudste is 62. We hebben stellen en alleenstaanden. Dat maakt het ook zo tof."

Locatie vinden grootste uitdaging

Hoe het terrein eruit komt te zien, de benodigde voorzieningen, het leven in een gemeenschap; er moet nog een hoop op papier gezet worden voor de woongroep het plan indient bij de gemeente. "Dan wordt het een kwestie van een goede locatie vinden, waar ook de buurt zich in kan vinden."

Want op dat heikele punt, zijn al eerder projecten gestrand. Het ontstaan van tiny house projecten is nieuw voor de West-Friese gemeenten. Als het om een tijdelijke huisvesting gaat, is het krijgen van vergunningen niet het probleem, maar wel het vinden van een geschikte locatie.

Joost: "We zijn optimistisch. We hopen dat we snel in ons tiny house dorp kunnen gaan wonen. Ergens in Medemblik."