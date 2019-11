Jongeren uit De Weere in actie voor betaalbare huizen: "Ik blijf het liefst hier wonen"

Er moet iets gebeuren om jongeren uit De Weere een toekomst in eigen dorp te geven; dat vinden drie vrienden en daarom pleiten ze voor de bouw van betaalbare woningen. Bram op den Kelder. "We willen met de gemeente afspraken op papier voor de bouw van een aantal woningen de komende jaren."

Bram heeft samen met zijn vrienden Ruben Langedijk en Ted Klaver de handen ineen geslagen om de bouw van betaalbare woningen op de politieke agenda te krijgen. In omliggende dorpen als Spanbroek en Hoogwoud worden wel woningen gebouwd, maar in De Weere staan geen projecten op de planning. En daar balen ze flink van.

Ze komen allemaal uit het kleine dorpje, maar worden nu gedwongen weg te trekken, omdat er geen betaalbare woningen voor hen zijn. "De vrijstaande woningen of boerderijen die te koop worden gezet, zijn voor ons veel te duur", zucht Bram.

Hij zou het liefst in De Weere blijven, maar ziet de toekomst nu somber in. '"Het is hier lekker rustig. Daar hou ik van. En ik heb hier mijn vrienden, de verenigingen waar ik lid van ben. Ik zou het liefst hier willen blijven wonen. "

Jonge mensen verhuizen

Ruben Langedijk is al naar een dorp verderop verhuist, omdat hij in De Weere niets betaalbaars kon krijgen. En als er geen betaalbare woningen bijkomen, vreest hij dat steeds meer jonge mensen dit ook zullen doen.