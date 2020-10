Bewoners Begoniastraat krijgen nieuw ultimatum: "Ik schrik daar niet van"

Indien de bewoners niet binnen vijf werkdagen reageren op de brief of hun woning niet voor 12 oktober opleveren worden er een kort geding en een procedure voor een vordering tot ontruiming opgestart.

De bewoners worden bijgestaan door De Woonbond en zijn nog in afwachting wat de juiste stap is om te zetten. Maar als het aan bewoonster Ankie de Jong ligt, geven zij hier geen gehoor aan. "Wij hebben het volste vertrouwen in de gang naar de rechter en ik verwacht dat wij daar in het gelijk worden gesteld."

Nog een keer beëindigd

De bewoners vinden dat zij op een onrechtmatige manier op de hoogte zijn gesteld van de beëindiging van het huurcontract. Dit had volgens hen per aangetekende brief of exploot via de deurwaarder moeten gaan, maar Welwonen lichtte de bewoners in per mail.

In de brief die de bewoners afgelopen weekend ontvingen van Welwonen staat dat Welwonen de huurovereenkomst 'ten overvloede' nogmaals opzegt - voor het geval de rechter de opzegging niet correct acht. Ankie de Jong ziet hierin een bevestiging. "Ik lees tussen de regels door dat zij hun fout toegeven."

Als de rechter oordeelt dat de beëindiging van de huurovereenkomst inderdaad niet juist is verlopen, gelden de drie maanden opzegtermijn opnieuw. Dat zou betekenen dat de bewoners tot januari kunnen blijven. Dat geeft de bewoners tijd om alternatieve woonruimte te vinden, wat hen nu op korte termijn niet lukt.

Waar naartoe?

"We staan met ons rug tegen de muur: De meeste van de verhuurders vallen onder een kwetsbare groep; wij verdienen te weinig voor particuliere huur maar staan te kort ingeschreven voor sociale huur en ook urgentie word mij niet toegekend", vertelt De Jong.

Ankie de Jong staat stevig in haar schoenen, zegt ze, maar een dreigende uithuiszetting gaat haar niet in de koude kleren zitten. "Als je twaalfjarige dochter je midden in de nacht vanuit bed appt: 'moeten we nu echt ons huis uit?' dat doet wat met je. Maar wij blijven vechten, we gaan er niet uit."