Politiek ziet kansen woningbouw in panden Deen na verkoop supermarktketen

WEST-FRIESLAND - Politieke partijen zien kansen in de panden van supermarkt Deen die leeg gaan komen, nu de supermarktketen verkocht is . In Hoorn stellen partijen de vraag of er woningen in het hoofdkantoor en distributiecentrum kunnen komen. Ook partijen in Medemblik opperen eenzelfde idee voor de winkelcentra in Wognum en Wervershoof.

"Vanwege de grote woningnood en de aanwezige bedrijven op Hoorn 80 streven wij naar een

geleidelijk en harmonisch transformatieproces van bedrijfspanden naar woonlocaties", schrijven Fractie Tonnaer en D66 Hoorn in de politieke vragen. Al meerdere malen - in 1998 en 2016 - stelden zij voor om het industrieterrein om te vormen naar een woonwijk. Maar vingen de partijen toen 'lauwe reacties' op.

Toename woningnood

Omdat de woningnood op dit moment nog meer is toegenomen, doen zij opnieuw een poging. "Deze uitzonderlijke situatie biedt volgens ons kansen om woningbouw te realiseren, ten minste te denken aan de mogelijkheid van transformatie en de eerste stappen daartoe te zetten." D66 en Fractie Tonnaer vragen de gemeente dan ook om de mogelijkheid te onderzoeken en met Deen, ondernemers van Hoorn 80 en de ondernemersvereniging in gesprek te gaan.

In Medemblik ligt een zelfde idee vanuit de politiek nu een verbouwing van de supermarkten eraan zit te komen en in de winkelcentra sprake is van leegstand. PvdA en D66 vragen of er al vergunning zijn voor de uitbreiding of verbouwing van de panden in Wognum en Wervershoof. Zij stellen de vraag of - net als Hoorn onlangs heeft gedaan - er appartementen kunnen komen boven Deen in Wognum en de leegstaande winkelpanden omgevormd kunnen worden tot woonlocatie.