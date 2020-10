Hoop voor gescheiden Brenda die al twee jaar gedwongen zonder haar kinderen woont

"Mijn relatie ging over en wij woonden in een particuliere huurwoning in De Goorn die ik in mijn eentje niet kon betalen", licht Brenda haar situatie toe. Omdat de kinderen bij hun vader terecht kunnen, krijgt ze geen urgentieverklaring. "Dit terwijl wij co-ouderschap hebben en ik de kinderen normaal gesproken vier dagen per week bij mij zou hebben. Dat is zelfs in ons ouderschapsplan vastgelegd."

Gescheiden ouders tussen wal en schip

Vanaf januari werden in West-Friesland de woningen bij wijze van een proef niet meer alleen per 'wachtlijst' toegewezen. Maar verschillende groepen kregen voorrang, om te kijken of dit de markt in beweging zou brengen. Onderdeel van de proef was een spoedzoekersregeling voor woningzoekenden die buiten de urgentieregeling vallen, maar wel in nood zaten.

Er is in kaart gebracht welke mensen een spoedzoekersaanvraag deden en dus tussen wal en schip vielen met de huidige urgentieregeling. De grootste groep aanvragen bestond uit mensen die na een scheiding een woning zochten. Een signaal waar de corporaties mee aan de slag willen.

Verruiming urgentieregeling

"Voor deze groepen wil je niet een soort tweede urgentieregeling creëren. Daarom hebben wij de gemeente gevraagd te verkennen of deze groepen opgenomen kunnen worden in de huidige urgentieregeling", aldus Gieling. De corporaties zorgen dat de spoedzoekersregeling in stand blijft tot juli 2021 en in de tussentijd wordt gekeken naar verruiming in de urgentieregeling.