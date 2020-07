Nog langer wachten op sociale huurwoning in West-Friesland: Brenda (37) staat al twee jaar op straat

WEST-FRIESLAND - "Ik wil mijn drie kinderen een thuis geven bij hun moeder en dat gaat nu niet", vertelt de 37-jarige Brenda van den Heuvel. Al twee jaar lang heeft ze geen vaste verblijfplaats en woont afwisselend bij vrienden en kennissen omdat ze niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Acht jaar staat ze ingeschreven, maar de wachttijd loopt alleen maar verder op. Voor slechts één op de tien zoekenden, is er een woning.

"Mijn relatie ging over en wij woonden in een particuliere huurwoning in De Goorn die ik in mijn eentje niet kon betalen", licht Brenda toe. Omdat de kinderen bij hun vader terecht kunnen, krijgt ze geen urgentieverklaring. "Dit terwijl wij co-ouderschap hebben en ik de kinderen normaal gesproken vier dagen per week bij mij zou hebben. Dat is zelfs in ons ouderschapsplan vastgelegd."

Uit de huidige cijfers blijkt dat men gemiddeld acht jaar in het systeem ingeschreven moet staan om na drie jaar actief zoeken in aanmerking te komen voor een woning. Gieling: "Die situatie verbetert het komende jaar niet; alleen extra woningen kan hier beweging in krijgen. Wij kunnen dat probleem niet oplossen en daarom willen we de acceptabele wachttijd opschroeven naar drie jaar of misschien wel vier jaar. We blijven ook druk uitoefenen op gemeenten en de provincie om te mogen bouwen."

Gemis

Het ergste vindt Van den Heuvel haar kinderen te moeten missen en dat zij ze geen thuis kan geven. Brenda: "Ik spreek nu vaak ergens met ze af en af en toe komen ze langs. Je wil ze gewoon een eigen plek geven, samen met ze avondeten. Het zijn de kleine dingen die je mist."

Wekelijks reageert ze op woningen in Woonmatch West-Friesland maar de vooruitzichten zijn somber. Brenda: "Als ik nu op woningen reageer sta op plek 100 tot 400. Ik heb wel eens een brief gestuurd naar de wethouder in Koggenland, maar kreeg terug dat ook hij niks voor me kan doen."

Van een camping in Zandvoort tot bij vrienden in Hoofddorp en Rotterdam, overal sleept Brenda haar huisraad mee naar toe. "Ik zou bijna zeggen dat het begint te wennen. Maar dit is natuurlijk geen houdbare situatie. Ik leef uit koffers, nu al twee jaar lang."

Buiten de boot

Begin dit jaar is Woonmatch West-Friesland een pilot gestart met een nieuw toewijzingssysteem waarbij spoedzoekers en doorstromers meer voorrang krijgen. Gieling: "Dit zet de markt in beweging en we zien het dan ook als een succes, maar ik begrijp ook dat elke plek die naar een doorstromer gaat ten koste gaat van een andere woningzoeker." Omdat Brenda niet ingeschreven staat in één van de West-Friese gemeenten, valt ze ook voor de spoedzoekersregeling buiten de boot.

Recreatiewoningen als oplossing?

Saskia Borgers, fractievoorzitter van Pvda/Groenlinks in Koggenland heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over het sociale huurwoningsysteem. De partij pleit voor permanente bewoning van reacreatiewoningen als noodoplossing. Borgers: "We zien dat jongeren, mensen die gescheiden zijn, maar ook ouderen in de gemeente naarstig op zoek zijn naar een woning en daar is soms echt spoed bij. Voor die schrijnende gevallen moet een korte termijn oplossing komen. In Haarlem hebben zij een accommodatie opgericht speciaal voor mensen die uit een scheiding komen en snel een woning nodig hebben, want bij een vriend op een bank is goed voor een week, maar dat je daar in blijft hangen is niet de bedoeling. Zeker niet wanneer er kinderen bij zijn betrokken."

Bouwen de remedie

Permanente bewoning van recreatiewoningen heeft ook een nadeel. "Daartegenover staat dat er weer minder gebouwd mag worden. Maar bouwen is een langetermijnoplossing en er moet een kortetermijnoplossing komen als er nu schrijnende gevallen zijn. En die zijn er", aldus de fractievoorzitter.