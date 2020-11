In de maak: duurzame tiny houses voor studenten, statushouders en sociale sector

Een voorbeeld: kleding weggooien. Dat is zonde, zo vindt hij. "Je kunt het vervezelen en dan heb je een isolatiedeken. Die kun je verwerken in de woningen, zodat we in de winter lekker warm zitten." Naast afvaltextiel, gebruikt hij ook afvalhout en -plastic voor de productie van de huizen.

"Het is ontstaan uit onze missie, en onze missie is heel simpel", vertelt Edwin. "Iedereen laten ontdekken dat weggooien zonde is. Als je niet meer gaat weggooien, dan gaan de radars draaien, ga je erover nadenken en word je creativiteit geprikkeld."

De miljoen euro kunnen ze de eerste zes maanden goed gebruiken voor het prototype. "Er moet geïnvesteerd worden in machines en huur van de locatie, we moeten de mensen trainen en opleiden. Daarna starten we met de productie, zo groeien we steeds verder. Dat zit in die miljoen, want dat moet voorgefinancierd worden, want de verkoop start pas later", aldus Sha-ied.

De uitslag van de Werkinnovatieprijs is eind januari 2021 bekend. Mochten ze niet in de prijzen vallen, dan start de zoektocht naar investeerders. Want de huisjes, die gaan er wat Edwin en Sha-ied betreft hoe dan ook komen in de zomer van 2021.

Twee Hoornse bedrijven die op deze manier hun bijdrage willen leveren aan de maatschappij, daar is de gemeente blij mee. Of ze er ook voor openstaan om dit project te ondersteunen? "Daar is het nog echt te vroeg voor", zegt wethouder duurzaamheid Samir Bashara. "Openstaan, dat is altijd makkelijk. Wij staan overal voor open. Maar het is anders als het daadwerkelijk gaat om een locatie vinden in dit verband. Daar kan ik nu nog niets over zeggen, maar het is ons geraden dat we ons best moeten doen."

Een circulaire samenleving

Waar anderen niet weten hoe, zijn Clean2Anywhere en WerkSaam hier aan het pioneren op het gebied van hergebruik. En dat prijst de wethouder. "We proberen ze aan alle kanten bij te staan in het vinden van ruimte. Want als je nieuwe dingen doet, dan heb je al vaak te maken met oude regels. Dat is een belemmering die we proberen weg te nemen waar het kan."