Jongeren bouwen schip van afvalplastic: "Een kans om terug te keren in de maatschappij"

HOORN - Een groep van 15 jongeren, met verschillende problemen, werkt aan een schip van afvalplastic. Met als doel: zichzelf te hervinden en ook nog eens met een goed doel bezig te zijn. Of zoals deelnemer Suus zegt: "Het is een kans om terug te keren in de maatschappij en ook wat voor de wereld terug te doen."

Reïntegratieproject Clean 2 Anywhere - NH Nieuws

Het initiatief komt van Edwin ter Velde. Al langer is hij bezig met zijn grote doel: een circulaire maatschappij waar grondstoffen worden hergebruikt en er voor iedereen een plek is. En dus bood hij maar al te graag ruimte aan jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) die via uitkeringsorganisatie Werksaam bij hem aan de slag wilden.

Quote Ik kreeg te horen dat het niks meer met me zou worden Michael, deelnemer project

Eén van die deelnemers is Michael. Hij deed een HBO-studie elektrotechniek en raakte overspannen. "En omdat ik ook autistisch ben kreeg ik te horen dat het niks meer met me zou worden." Maar daar ging hij niet mee akkoord en greep dit project met beide handen aan. "Als het even teveel wordt, loop ik naar buiten. Ik heb leuke mensen om me heen. Allemaal mensen die het verschil willen maken. Ik vind het ook leuk dat het gerecycled afval is en om daar mee te werken." Kitty Tijhuis, casemanager bij Werkzaam, legt uit dat het om jongeren gaat met allerlei soorten problemen, of zoals zij het noemt: uitdagingen. "Het zijn jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of scholing. De problemen hebben met huisvesting te maken, met schuldenproblematiek of burn-outs. Ze vallen tussen wal en schip en passen niet in ieder traject. En dit is uniek, omdat iedereen kan laten zien wat hij kan en z'n talent kan ontdekken."

Steeds meer jongeren in bijstand Corona leidt er toe dat er steeds meer jongeren in de bijstand komen. En ook de behoefte aan dit soort projecten wordt steeds groter, al zijn er daar te weinig van. Edwin ter Velde zet zich er graag voor in. "We praten met multinationals, mensen uit de industrie, gepensioneerden, maar ook met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En als je die bij elkaar kunt krijgen, en nog iets zinnigs weet te bereiken dan staat het model voor wat we in de praktijk moeten zien te bereiken." Het is een boodschap die aanslaat bij de jongeren. "We brengen plastic op een andere manier de wereld in. In plaats van dat plastic de zee in gaat en kleine visjes doodgaan, kunnen we beter een boot bouwen en een nieuwe samenwerking creëren. Ik vind het mooi om daar aan mee te werken."

Quote "Als ik een dag heb gewerkt, slaap ik ook beter" suus, deelnemer project

Nadat Suus zonder baan zat kon ze haar huis niet meer betalen. Ze kon bij een vriendin terecht, maar werd ook depressief. "Dit project is heel fijn, ik kan m'n creativiteit de loop laten gaan. En als ik heb gewerkt ga ik ook beter naar bed, slaap ik ook beter." Bij Werksaam een herkenbaar verhaal, en de reden waarom ze ook zo blij zijn met dit project. Want op deze manier kunnen ze volgens casemanager Tijhuis beter begeleid worden richting een baan of een opleiding. "Sommigen hebben hun dag- en nachtritmes omgedraaid. Ik hoor nu al dat ze hun ritme weer aan het terugdraaien zijn. Het feit dat ze een wekker zetten, dat ze gemotiveerd zijn. Dan kunnen we daarna beter inzichtelijk krijgen waar hun wensen, doelen en kansen liggen." Trots op project Edwin ter Velde kijkt trots rond als hij de jongeren bezig ziet. "Zo gaan we langzaam een hele vloot maken. Een vloot met schepen met allemaal eigen verhalen. Die allemaal een bijdrage leveren aan de transitie naar circulariteit. Maar die ook laat zien dat het een inclusieve samenwerking is. Waar niemand uitgesloten is, iedereen mag meedoen. Elke boot heeft zo een aantal trotse eigenaren die de boot niet betaald hebben, nee, die 'm zelf gebouwd hebben."

Lees ook Play Amsterdam Herbeleef hier de 'reis' van Edwin ter Velde en zijn boot van afvalplastic