Opkomst van Tiny Houses in Noord-Holland: wonen op 25 vierkante meter

HEEMSKERK - De zogenoemde ‘Tiny Houses’ begint langzaam maar zeker voet aan de grond te krijgen in Noord-Holland. Inmiddels staan er mobiele mini-woningen in Alkmaar, Haarlem, Den Helder en Heemskerk. Andere gemeenten hebben ook interesse getoond in deze nieuwe manier van wonen.

Nicole Honingh woont sinds oktober 2019 samen met haar hond in een woning van 3 bij 8.5 meter in Heemskerk. Samen met drie buren mag ze tot eind 2023 op locatie ‘Het Regenbooghuisje’ blijven wonen. Ondanks de kleine ruimte is haar woning van alle gemakken voorzien.

Honingh: “Ik ben een kind van de 20ste eeuw en had geen zin om terug te gaan naar de middeleeuwen. Het huisje moest van alle gemakken voorzien zijn die ik in mijn stenen huis ook had. Nu moet ik alleen meer rekening houden met de momenten waarop ik bepaalde dingen doe: ik wek mijn stroom op via zonnepanelen, dus als de zon schijnt moet ik er aan denken om mijn laptop of telefoon op te laden. Verder blijft het leven eigenlijk gewoon hetzelfde.”

Voordelen

Het grootste voordeel bestaat volgens haar uit de manier waarop ze haar woonruimte optimaal kan benutten.

Honingh: “Alle ruimte wordt nu gebruikt. In huurwoningen heb ik als alleenstaande wel eens ‘belachelijk’ veel ruimte gehad. Ik heb ooit in mijn eentje in een woning met vier kamers geleefd. Daar had bij wijze van spreken nog een extra gezin in kunnen wonen.”