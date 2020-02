Hilversum krijgt dorp van tiny houses: "We hopen een vonkje over te brengen"

HILVERSUM - In Hilversum verrijst een dorp met 'tiny houses'. Marileen Fabels is kwartiermaker van het project. "Het wordt een broedplaats waar duurzaam samenleven centraal staat. Voortaan staat het hek open: de buurt is welkom!"

Het gaat om de oude Philipswinkel aan de Larenseweg in Hilversum Oost en het terrein er omheen. "In het gebouw komt een gezamenlijke ruimte en buiten komen zes tiny houses te staan," vertelt Fabels. Voor haar is dit project een droom die uitkomt. "Ik houd van de natuur en van dingen samen doen met je buren. Leven in een tiny house komt in de buurt van die droom." Het project heet Vonk in de wijk. "Dit is een grijs en versteend gebied; wij hopen een vonkje over te brengen en anderen te inspireren op het gebied van duurzaamheid." Op 4 april gaan de deuren open. "Dit wordt het eerste Tiny Village in 't Gooi," zegt Fabels. "Duurzaam wonen en duurzaam leven staan ​​centraal. Iedereen die hier komt wonen draagt ook bij aan het geheel." Bekijk de reportage van NH Nieuws over het project met kleine huisjes.

En dat blijkt, want een aantal vrijwilligers is druk aan het klussen om de gemeenschappelijke ruimte op tijd af te krijgen. "Er komt een houtwerkplaats, werkplekken voor mensen die zich met duurzaamheid bezighouden en we willen workshops geven", vertelt Fabels. Iedereen die zin heeft om de handen uit de mouwen te steken is welkom. "We gaan binnenkort muren van leem en stro bouwen. Als je het leuk vindt om dat te leren, kan je je geven voor de workshop," zegt Fabels. Het dorp is een project in ontwikkeling. "Bij de opening zal niet alles af zijn, maar we blijven hard doorwerken om het steeds mooier te maken."

Ook Fabels' eigen kleine huis - PluPetit genaamd - komt op het terrein te staan. Ze woont er zelf niet in. "Het is een demonstratie- en inspiratiehuisje. Ik wil anderen laten zien hoe leuk en ruim het is om in een klein huisje te wonen," zegt Fabels. "Voor sommigen is het mogelijk een straf, maar ik noem het een 'feest van kleiner en minder': leven in een tiny house." Wonen op 50 vierkante meter Maximaal vijftig vierkante meter mag een tiny house zijn. Voor Fabels staat duurzaamheid centraal bij deze woonvorm. "Het regenwater wordt gezuiverd tot drinkwater en de zonnepanelen zorgen voor stroom. Dus het huisje is helemaal zelfvoorzienend," aldus Fabels. Douche, wc, bed, grote tafel en een keukentje zijn aanwezig. "Alles wat je in een gewoon huis kunt doen, kan hier ook," aldus Fabels. In onderstaande video geeft Marileen Fabels een rondleiding door haar huis.

Het project aan de Larenseweg is een initiatief van woningcorporatie Dudok Wonen en wordt gecoördineerd door leegstandsorganisatie LOLA, die Marileen Fabels inhuurt als kwartiermaker. Op dit moment zijn alle kleine huisjes al bezet. Het dorp en de broedplaats mogen minimaal twee jaar blijven, daarna zal het terrein permanent verbouwd worden.