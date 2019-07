Tekort aan huurhuizen dreigt in Hilversum

HILVERSUM - Woningcorporaties moeten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen in Hilversum. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Hilversum. De reden: er dreigt een tekort.

Hilversum probeert al een paar jaar de voorraad huurhuizen op peil te houden. Afgesproken is dat het aantal huurhuizen tenminste gelijk blijft aan het aantal van 11.455 sociale huurwoningen dat Hilversum in 2015 had.

Lees ook: Bouw sociale woningen Gooi blijft ver achter bij lengte wachtlijst: 'Dat is dramatisch'

Hilversum verwacht dat de doelstellingen tot en met volgend jaar worden gehaald, maar voor daarna heeft de gemeente zorgen. Doordat er meer huurhuizen worden verkocht dan er nieuw gebouwd worden, dreigt het aantal huurhuizen onder de grens te komen.

Stoppen met verkoop

De gemeente Hilversum wil dat voorkomen, maar is afhankelijk van de woningcorporaties. Er worden de komende tijd gesprekken gevoerd over het stoppen van het verkopen van sociale huurwoningen totdat er nieuwe huizen worden gebouwd.

Lees ook: Je eigen huis bouwen of een tiny house: jongeren nemen zelf initiatief voor eigen woning

Andere gemeenten

Hilversum is overigens niet de enige gemeente in 't Gooi waar het aantal huurhuizen (te) schaars is. Een paar maanden geleden luidde ook Gooise Meren nog de noodklok omdat die verwacht dat er de komende jaren een flink tekort aan sociale huurwoningen ontstaat. Ook Gooise Meren wil dat er een rem komt op de verkoop van huizen door woningcorporaties.