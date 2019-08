Burentwist in Heemskerk over tiny houses vanwege 'stankoverlast'

HEEMSKERK - Het zag er zo mooi uit. Een kleinschalig parkje voor zogeheten tiny houses in Heemskerk met duurzame woningen in pocketformaat om de woningnood te verlichten. De gemeente richtte in februari in Heemskerk langs de Rijksstraatweg een parkje in waar er vier exemplaren kwamen te staan.

Een half jaar later staan de gemeente en de directe buren van de tiny houses tegenover elkaar voor de rechter. De zaak diende woensdag. De buren vinden dat de gemeente de huisjes 'zomaar' heeft neergekwakt zonder over de consequenties na te denken. Ze hebben op zich niets tegen de bewoners, maar vrezen wel dat de waarde van hun huizen zal dalen en storen zich aan de overlast.

Jan Fatels, één van de buren, kijkt vanuit zijn woonkamer tegen de achterkant van één van de tiny houses aan. Hij is er zacht gezegd niet blij mee. Ernstiger vindt hij de stankoverlast die hij buiten ervaart. "Natuurlijk stoort mij dit", zegt hij, terwijl hij wijst naar de mond van een afvoerbuis aan de onderkant van één van de huisjes. "Als het allemaal zo milieuvriendelijk is wat hier uitkomt, zou er gras moeten groeien. Nou, ik zie geen gras. Zelf op een boot word je geacht je vuile water weg te brengen. En hier loopt het zomaar in het land. Dat kan toch niet?"

Compost-toilet

Nicole Honingh, één van de tiny house-bewoners, legt uit dat er geen stankoverlast kan zijn omdat ze gebruik maken van een compost-toilet. "Dat gebeurt ook op boten, ontlasting en urine worden van elkaar gescheiden. De urine komt via een pijp in een filtersysteem, samen met het douche- en afwaswater. Het is heel natuurlijk, een soort moeras met allemaal rietplanten. Die zuiveren het water dat via een drainagepijp de grond in gaat. Niemand die er last van heeft en niemand die het ruikt."

De rechter doet eind september uitspraak. De Heemskerkse wethouder Gaatze de Vries ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet. "Ik heb er een goed gevoel over", benadrukt hij.