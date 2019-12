Woningbouw in De Weere: hoe een vriendengroep het heft in eigen hand neemt

DE WEERE - Stap voor stap komt een groep vrienden uit De Weere dichterbij hun doel om betaalbare woningen in het dorp te bouwen. Omdat er geen concrete plannen zijn voor woningbouw, nemen ze het heft in eigen handen. "Er moet gewoon binnen nu en vijf jaar wat van de grond zijn en het liefst sneller, zoals binnen drie jaar."

NH Nieuws

De vrienden Bram op den Kelder, Ruben Langedijk en Ted Klaver uit De Weere zien dat jongeren steeds vaker hun eerste huis buiten het dorp kopen omdat er geen betaalbare woningen zijn. De Weere telt zo'n 870 inwoners en is een lintdorp waar veelal grotere, vrijstaande huizen staan. Daarom wil de vriendengroep zelf een kleinschalig woningbouwproject opzetten. De eerste stap is gezet - ze lieten een enquête over woonwensen in het dorp rondgaan en bespraken de resultaten vorige week voor een volle zaal. De volgende stap is het opzetten van een projectgroep met serieuze geïnteresseerden. Deze groep bekijkt welk type woning er komt en hoeveel woningen nodig zijn. Verschillende grondeigenaren hebben al hun kavel aangeboden voor dit project. Het is aan de nieuwe projectgroep om te beslissen welke kavel het meest geschikt is.

Lees ook West-Friesland Informatiebijeenkomst over initiatief bouw van jongerenwoningen in De Weere druk bezocht

Leefbaarheid behouden Dat er starterswoningen komen, is van belang voor de toekomst van een klein dorp als De Weere, zo vertelt initiatiefnemer Ruben. "Als starters en ouderen in De Weere kunnen blijven, kunnen ook voorzieningen zoals bijvoorbeeld de voetbalclub en basisschool bestaan blijven." Bij voetbalvereniging DWB wordt de kwestie herkend, maar er is nog geen angst voor leegloop. "We hebben de laatste jaren juist een opleving in het aantal vrouwelijke leden gehad, maar het totaal aantal leden is wel afgenomen", aldus Sonny op den Kelder van DWB. Hij ziet dat leden regelmatig naar omliggende dorpen verhuizen. "Maar de band met de vereniging is meestal zo goed, dat ze voor de voetbal blijven terugkomen naar De Weere."

Quote "Er staan mooie huizen in De Weere, maar die zijn gewoon te duur voor een starter of iemand die kleiner wil wonen." Jack Berkhout, gemeenschapsraad de weere

De meeste Weerenaren staan achter het plan van de initiatiefnemers. "Er staan mooie huizen in De Weere, maar die zijn gewoon te duur voor een starter of voor iemand die kleiner wil wonen", vertelt Jack Berkhout van gemeenschapsraad De Weere. "Ik vind het goed dat ze dit initiatief hebben opgestart. Als er maar íets komt, dat zou heel mooi zijn." Herziening bestemmingsplan De gemeente Opmeer heeft momenteel geen concrete plannen voor woningbouw in het dorp, wel laat de gemeente weten dat op dit moment het bestemmingsplan van het dorp wordt herzien. "Daarin zijn mogelijkheden voor enige woningbouw", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "De gemeente juicht dit soort initiatieven toe. We kijken samen met de jongeren wat er mogelijk is." Bekijk hieronder een eerdere reportage van NH Nieuws, waarin Bram, Ruben en Ted uitleggen waarom ze een woningbouwproject willen starten in De Weere.

NH Nieuws