Bewoners van Begoniastraat in Enkhuizen zien kort geding van Welwonen positief tegemoet

ENKHUIZEN - De bewoners van twaalf woningen in de Begoniastraat in Enkhuizen hebben deze week een dagvaarding ontvangen van verhuurder Welwonen. Hun huizen staan op de nominatie om gesloopt te worden, maar de huurders zijn niet van plan om hun woningen te verlaten. Zij worden woensdag verwacht in de rechtbank in Alkmaar, en worden door Welwonen geacht hun huizen op vrijdag 13 november verlaten.

"We gaan woensdag met veertien mensen naar de rechtbank voor het kort geding", vertelt bewoonster Ankie de Jong aan WEEFF. "Dan verzamelen we bij mij voor de deur en gaan met een aantal auto's naar Alkmaar, omdat niet iedereen een eigen auto heeft. Maar we maken ons niet zo druk om deze dagvaarding."

Advocaat ziet er brood in

De groep bewoners van de Begoniastraat is vanochtend bij elkaar gaan zitten met hun advocaat om hun kansen in de rechtbank te bespreken. "Onze advocaat ziet er zeker brood in. Er zijn volgens hem ook heel veel dingen die niet kloppen, wat de rechter hopelijk in gaat zien. We staan er met z'n allen redelijk positief in."

Volgens De Jong ontbreekt de noodzaak om de huizen op korte termijn te slopen en dus de bewoners volgende week uit hun huizen uit te zetten. Ze legt aan WEEFF uit dat het hele bestemmingsplan voor de Bloemenbuurt in Enkhuizen inmiddels is verlopen.

"Ze hebben niks", aldus De Jong. "Er is geen omgevingsvergunning, er is geen sloopvergunning, er is zelfs geen vergunning om het asbest te verwijderen. En bovendien, waar moeten wij dan heen? We zitten midden in een coronapandemie, er zijn geen huizen beschikbaar en ook alle opvangcentra zitten op dit moment vol. Het is van de zotte."

"Ze zijn nog lang niet van ons af"

De bewoonster van de Begoniastraat vertelt aan WEEFF dat Welwonen nog lang niet van de bewoners af is. "Dat is niet omdat we niet willen. Natuurlijk snappen we dat onze huizen ooit gesloopt moeten worden en dat er nieuwe huizen gebouwd moeten worden, alleen is er nog geen noodzaak voor. Bovendien is er voor ons op dit moment gewoon niks."